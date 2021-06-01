El Perçincisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 7214.03

Meslek Adı : El Perçincisi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu : Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu : Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanla

Meslek Birim Grubu : Metal İnşaat Malzemesi Hazırlayıcıları Ve Kurucular

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Çekiç kullanarak çelik levha, kiriş ve kolon gibi metal aksamı perçinleyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

El Perçincisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:



a) Gerekirse parçaları hizalamak,

b) Önceden delinmiş yerlere perçin geçirmek veya bu işi yardımcılarına yaptırmak,

c) Yardımcılarının ağır bir metal aletle karşılık tuttuğu bir metal göbek veya perçin çivisinin başını çekiçle ezerek şişirmek,

d) Gevşek perçinleri, başlarını keserek yerinden çıkarmak,

e) Matkapla delik delebilir, delikleri raybalıyabilir ve levhalara kalafat yapabilir,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.



Güncel Meslek : EVET

El Perçincisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Zincirli Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç) mesleği için “7523.20” kod olarak kullanılır iken Mukavva Makinesi Operatörü (Kağıt Hamuru) mesleği için “8171.14” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

El Perçincisi Meslek Kodu “7214.03” olarak belirlenmiştir.

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