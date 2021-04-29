İspanya'da katıldığı bir televizyon programındaki kahkahasıyla dünya çapında üne kavuşan El Ristas lakaplı Juan Joya Borja uzun süredir tedavi altındaydı. Ünlü komedyenden üzücü haber geldi. Peki El Risitas neden öldü? Juan Joya Borja öldü mü, neden vefat etti? İşte ölüm nedeni...

EL RİSİTAS NEDEN ÖLDÜ? JUAN JOYA BORJA ÖLDÜ MÜ, NEDEN VEFAT ETTİ? İŞTE ÖLÜM NEDENİ

İspanya’da 'El Risitas' adıyla tanınan komedyenin kahkahası birçok videoya uyarlanarak dünyaca üne kavuştu. Bacağındaki vasküler problem nedeniyle tedavi altına alınan ancak kan damarlarındaki sorunlar nedeniyle bacağı kesilmek zorunda kalan Borja, eylül ayından bu yana sürdürdüğü mücadelesini kaybederek 65 yaşında yaşamını yitirdi.

İspanya’da El Risitas adıyla tanınan komedyen Juan Joya Borja’nın kahkahaları yaşanan her olaya uyarlanıyordu. Borja’nın ölümü sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar fenomen komedyen için ''Efsanevi kahkahanız sonsuza kadar bizimle kalacak'' şeklinde yorumlar yaptı.