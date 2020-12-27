Elazığ ardından Muğla'dan da deprem haberi geldi!Sanal AVM'ler geliyor! Koronavirüsün vurduğu AVM'ler internete taşınıyorTürkiye'nin yerli otomobili TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! İşte TOGG'un bir yıllık serüveniBursa'da kamyonetin arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi!Diyarbakır Valisi Karaloğlu'ndan acı tercih! AA'nın Yılın Fotoğrafları'nda "Diyarbakır Annelerini" seçtiKim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Kenan İmirzalıoğlu sorusuMerve Boluğur'dan yürekleri hoplatan paylaşım!Antalya'da akılalmaz olay! Telefon direklerindeki kabloları çaldılarKocaeli'de feci kaza! Şarampole uçan araç vinç ile kurtarılırken sürücüsü ağır yaralandıYargıtay Üyesi Nihat Altunok koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Elazığ ardından Muğla'dan da deprem haberi geldi!

Elazığ ardından Muğla'dan da deprem haberi geldi!

Son dakika haberine göre Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında saat 10.13'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Elazığ ardından Muğla'dan da deprem haberi geldi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.13'te Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesi açıkları olan 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

6,72 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün Dalaman'a 16,87 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Depremin ardından herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

SON DEPREMLER AFAD

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız.. 

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız ...

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT