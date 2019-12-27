Elazığ, Malatya ve Gaziantep'te deprem
AFAD verilerine göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Şiddetli deprem Diyarbakır,Malatya ve Mardin'de de hissedildi.
AFAD verilerine göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem Diyarbakır,Malatya ve Mardin'de de hissedildi.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise deprem 5,1 Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Topaluşağı köyünde yerin 3,8 kilometre altında meydana geldi. Bu depremin ardından Sivrice'nin Çevrimtaş köyünde 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 27, 2019
TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) https://t.co/9bviE3bqP7
27.12.2019, 10:02:25 TSİ
Büyüklük: 5.1
Derinlik: 3.8 km#Kandilli
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