AFAD verilerine göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem Diyarbakır,Malatya ve Mardin'de de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise deprem 5,1 Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Topaluşağı köyünde yerin 3,8 kilometre altında meydana geldi. Bu depremin ardından Sivrice'nin Çevrimtaş köyünde 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.