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Elazığ Sivrice'de 3.7 şiddetinde deprem!

Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 23:08'de 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

Elazığ Sivrice'de 3.7 şiddetinde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 23:08'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meydana gelen depremin derinliği 12.40 km olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada merkez üssü Sivrice 3.7'lik depreminin saat 23:08'te yerin 5.0 km derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Berkem Temizel
Gece Editörü


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