Elazığ kaç artçı deprem oldu? | Elazığ artçılar devam ediyor mu?

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6.8'lik deprem sonrası peş peşe sarsıntılar meydana geldi. Peki Elazığ'da kaç artçı deprem oldu? Elazığ'da artçılar devam ediyor mu? Ayrıntlar haberimizde.

6.8 şiddetinde deprem!

ELAZIĞ'DA KAÇ ARTÇI DEPREM OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Elazığ'nın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmasının ardından peş peşe 2 artçı sarsıntı meydana geldi.

AFAD, 21.08'de 5.4 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 21.17'de 5.1 şiddetinde bir artçı sarsıntı daha meydana geldi.

Sonrasında da 4.7 ve 4.4 olamak üzere artçı sarsıntılar meydana geldi.

ELAZIĞ'DA ARTÇILAR DEVAM EDİYOR MU?

Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından 5.0'ın üstünde 2 artçı deprem meydana geldi.

Deprem Uzmanı Prof. Şükrü Ersoy, 6.8'lik deprem sonrası 'Elazığ'da daha önce bir deprem olmuştu. Bu bölgenin kritik olduğunu söylemiştim. Doğal yolu fay hattının gerilimi yüksek bir bölge. Böyle bir depremin olabileceği hakimdi. Doğu Anadolu'da uzun süreden beri bir deprem yoktu. Beklenen bir depremdi. Ama bu deprem önemli. Yer kabuğunu kırmış olabilir. Bu anlamda da büyük bir enerji boşalmıştır. Bir iki evde hasar olmaması net bilgi göstermez. Ciddi bir hasar vardır. Umarım ölümler yoktur. Alüvyon bir zemin üzerinde. Özellikle kırsaldaki evler ciddi zarar görmüş olabilir. Manisa gibi bir durum olmaz. Büyüklükten dolayı can kayıpları olmuş olabilir. Bu yüzden müdahalelerin ciddi olması gerekir. Bir de hasar görmüş evlere vatandaşların girmemesi gerekir. Artçılar olacak. Sokaklarda da evlerin hemen önünde değil açık alanlarda olmaları gerekir' açıklamasında bulunmuştu.