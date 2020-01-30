Elazığ'da ev fiyatlarını fahiş şekilde arttıranlara soruşturma başlatıldı

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından fırsatçıların ev kiralarında ve fiyatlarında fahiş artışlar yaptığı iddia edilmişti. Konu ile ilgili olarak Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir açıklama yapıldı ve iddialarla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "24.01.2020 tarihinde ilimizde meydana gelen deprem sonrasında evlerinde hasar olan vatandaşlarımızın kiralık ev arayışına girdiği, ancak ev kiralarında fahiş miktarda artış olduğu yönünde basına yansıyan haberler üzerine ilgililer hakkında 6502 Sayılı Yasa ve yasal mevzuat kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen araştırma ve soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.