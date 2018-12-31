Elazığ'da Kapanan yolları aştılar, rahatsızlanan Nazmiye nineye 3 saatte ulaştılar

Elazığ'da gece etkili olan kar yağışı nedeniyle köy yolları kapanırken, rahatsızlanan 78 yaşındaki Nazmiye nineye paletli ambulansla sağlık ekipleri, özel idare ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla ulaştı.

Elazığ'da kar yağışı dün de etkili oldu. Daha önce 332 köy yolunun açıldığı Elazığ'da dün yağan kar nedeniyle bazı köy yolları tekrar kapandı. Kar nedeniyle yolu kapanan Sivrice ilçesine bağlı 20 haneli olan ancak kışın 8 kişinin yaşadığı Aşağı Çanakçı Köyü'nde 78 yaşındaki Nazmiye Oral, aniden rahatsızlandı. Bunun üzerine Nazmiye ninenin çocukları, 112 Acil Komuta Merkezinden yardım istedi. Olay yerine hareket eden paletli ambulans yolun kar ve tipi nedeniyle kapanması nedeniyle hastaya ulaşamaması üzerine İl Özel İdaresinden yardım istendi. Bölgede valilik koordinesinde 24 saat aralıksız çalışan ekipler, sağlık ekiplerinin bulunduğu yola yönlendirildi. Yer yer bölgede 1 metreye yaklaşan kar nedeniyle ekipler, yolu 3 saatlik çalışma ile açtı. Yolun açılmasıyla paletli ambulansla köye ulaşıldı. Evde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra bir süre sedye ile karda taşınıp, ambulansa alınan Nazmiye nine, ilk önce ilçeye ardından da Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Yağış başladı, köy yolu kapandı"

Gece çalışmaları yerinde incelemek için bölgede bulanan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu'da, ekiplere eşlik etti.

Bu tür durumlarda sağlık ekipleri ile koordineli bir şekilde çalışarak, vatandaşlara daha iyi ve hızlı bir hizmet sunmayı hedeflediklerini belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu, "Aşağı Çanakçı Köyü'ndeyiz. Perşembe günü yoğun kar yağışı ile beraber köyün yolları kapanmıştı. Yapılan çalışmalarla yolu açmıştık. Bugün akşama kadar yollar açıktı. Yağışın başlaması ve tipiden dolayı köy yolu kapandı. Bu arada da köyden acil bir hasta bilgisi geldi. Sağlık ekipleri ile beraber özel idare teşkilatımız gece Sivrice'den köye hareket ettiler. Gelirken yollarda bazı yerlerde tipi vardı. Makinalarımız bunları aştı. Saat 02.30 gibi Aşağı Çanakçı Köyüne ulaştık. Sağlık ekipleri, hastaya burada ilk müdahaleleri yaptı. Hastayı ambulansa aldık. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesi ile İl Özel İdaresi ve Valimizin talimatları doğrultusunda gecenin hangi saati olursa olsun aciliyet arz eden yerlere ulaşım sağlamak görevini üstleniyoruz. Hastamıza acil şifalar diliyorum. Ailesine de geçmiş olsun" dedi.

Annesinin aniden rahatsızlandığını belirten aynı zamanda köyün muhtarı olan Tahir Oral ise, Vali Çetin Oktay Kaldırım ile İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür ederek, kapalı bulunan köy yolunun açıldığını söyledi.

Annesinin 4 gündür rahatsız olduğunu, bugün ise aniden fenalaştığını belirten Oral, ekiplerin gelmesiyle hastaneye götürdüklerini aktardı.