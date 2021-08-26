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  3. Elazığ’da suların çekilmesi sonucu, tarihi 75 yıllık olan okul gün yüzüne çıktı!

Elazığ’da suların çekilmesi sonucu, tarihi 75 yıllık olan okul gün yüzüne çıktı!

Elazığ’da kuraklık nedeni ile baraj sular çekildi. Bunun sonucunda  yaklaşık 75 yıllık olduğu tahmin edilen köy okulu ortaya çıktı. Bölgedeki vatandaşlar suların biraz daha çekilmesi durumunda köyün tamamen ortaya çıkabileceğini söyledi.

Elazığ’da suların çekilmesi sonucu, tarihi 75 yıllık olan okul gün yüzüne çıktı!

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Kumlutarla köyünde, kuraklık nedeni ile baraj ve sular yaklaşık 150 metre çekildi. Çekilen sular sonrasında yaklaşık 75 yıllık olduğu tahmin edilen köy okulu ortaya çıktı. Köy halkı suların 100 metre daha çekilirse baraj yapımından sonra sular altında kalan köyün de gün yüzüne çıkacağını belirtti.

Elazığ’da suların çekilmesi sonucu, tarihi 75 yıllık olan okul gün yüzüne çıktı!

OKULLARINI GÖRÜNCE DUYGUSAL ANLAR YAŞADILAR

Vatandaşlardan biri olan Şemsettin Ütebay, okulun 1945 yılında, Kumlutarla köyünden Hasan Hüseyin Kırımoğlu’nun önderliğinde imece usulüyle yapıldığını söyledi. Ütebay, "İki köyün ortasında kurulan bir okuldur, bütün çocuklar burada okumuştur. Ben de burada okudum. Okulumuz güzeldi. Taş yapılı, betondan yapılmıştı. Zamanla suyun altında kaldı. Zaman zaman da suyun çekilmesiyle gün yüzüne çıkıyor" diye konuştu.

Elazığ’da suların çekilmesi sonucu, tarihi 75 yıllık olan okul gün yüzüne çıktı!

Ütebay, Okullarını görünce duygusal anlar yaşadıklarını dile getirerek; "Okulu görünce, yıllar önce biz burada okuyorduk, ne güzel anılarımız olmuş dedik. Yaşadıklarınızı bir film şeridi gibi aklınızdan geçiriyorsunuz” ifadelerini kullanan Ütebay sözlerine şöyle devam etti, “Genelde taş ve beton ile yapıldığı için sağlam bir yapı olmuş. Onun için suyun altında kalmasına rağmen ayakta duruyor. 100 metre daha su çekilse bizim eski köy ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.


 

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