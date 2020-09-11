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Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda esrar, metamfetamin ve kokain ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandığı ve 27 şahsa da uyuşturucu madde kullanma suçundan yasal işlem yapıldığı belirtildi.

Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda esrar, metamfetamin ve kokain ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı, 27 şahsa da uyuşturucu madde kullanma suçundan yasal işlem yapıldı.

Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

27 KİŞİ KULLANMAKTAN, 3 KİŞİ SATIŞTAN İŞLEM GÖRDÜ

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri son bir hafta içerisinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirdi. Polisin çalışmasında şüpheli bir araçta 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, 2 şahıs yakalandı. Bir başka olayda ise uyuşturucu madde satışı yapılan bir adrese baskın yapıldı 5 adet fişeklenmiş halde metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Her iki çalışmada gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Öteyandan polis, yaptığı uygulamalarda 27 şahsı 64 gram toz esrar, 22 gram metamfetamin, 455 gram kubar esrar ile bir miktar da kokain maddesi ile yakaladı. 27 şahsa da uyuşturucu madde kullanmaktan yasal işlem yapıldığı bildirildi.

Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Berna Akkaya
Editör


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