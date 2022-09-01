Elazığ'da vatandaş markete gitmeye korkuyor! Dükkana giren esnaf tarafından tekme tokat dövülüyor!

Elazığ'da İzzetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir markette akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, market işletmecisi U.M., dükkana alışveriş yapmak için gelen vatandaşlara güler yüzle davranmak yerine eline aldığı bıçaklata korkutuyor o da yetmezmiş gibi üstüne bir de darp ediyor. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

HER GELEN VATANDAŞA AYNI ŞEYİ YAPTI

Market sahibinin gelen her vatandaşa aynı şeyleri yapması kısa bir süre sonra tüm çevrede yayıldı. Bıçaklanma olayının sürekli olmasından rahatsız olan çevre esnafı durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Market sahibinin alışveriş için markete gelen vatandaşları bıçaklama anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

KENDİSİNE KÜFÜR ETTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Vatandaşların ihbarından dolayı gözaltına alınan U.M. emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen U.M.'nin adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı ve müşterilere kendisine küfür etmesi nedeni ile saldırdığını savundu.