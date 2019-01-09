Elazığ'da yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okullar tatil edildi. Meteorolojinin uyardığı yoğun kar yağışı Elazığ'da etkili olmaya başladı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle göz gözü görmez hale geldi. Valilikte okulların yarın için tatil edildiğini bildirdi.

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