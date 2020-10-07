Elazığ'da korkutan deprem!

AFAD Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin merkez üssünün Elazığ olduğu ifade edilirken sarsıntı Malatya, Erzincan ve Gaziantep çevresinde de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün 3.8 olduğunu ifade etti. Bölgeden son dakika haberleri geliyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.