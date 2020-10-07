Elazığ'da korkutan deprem!
AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 16:26'da yaşanan depremin yerin 7.58 kilometre altında gerçekleştiği kaydedildi.
AFAD Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin merkez üssünün Elazığ olduğu ifade edilirken sarsıntı Malatya, Erzincan ve Gaziantep çevresinde de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün 3.8 olduğunu ifade etti. Bölgeden son dakika haberleri geliyor.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 7, 2020
Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Sivrice (Elazig)
Tarih-Saat : 07.10.2020, 16:26:44 TSİ
Enlem : 38.4501 N
Boylam : 39.2470 E
Derinlik : 7.58 km
Detay : https://t.co/g10rzhqGMf@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SON DEPREMLER LİSTESİ
Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
AFAD SON DEPREMLER