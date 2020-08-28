Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan Elazığ, tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Günümüzde hala bu medeniyetlerin izlerini görebildiğimiz Elazığ'da lezzetleriyle de oldukça ünlü bir şehir. Yukarı Fırat Havzasında bulunan Elazığ, ülkemizin önemli barajlarından Keban Barajına da ev sahipliği yapıyor. Peki, Elazığ'ın neyi meşhur? Ne yenir? Elazığ'da gezilecek yerler... Detaylar haberimizde

ELAZIĞ'IN NEYİ MEŞHUR? NE YENİR?

Orcik

Cevizli sucuğun Elazığ'da bilinen hali, Orcik. Orcik, incecik iplere geçirilen ceviz içlerinin koyu kıvamlı bir pestil ile buluşturulmasıyla hazırlanmaktadır.

Gömbe (Kömbe)

Birçok yörede farklı şekillerde yapılan Kömbe, Elazığ'da da Gömbe adıyla yapılıyor. Elazığ'ın en çok tüketilen lezzetlerinden birisi olan bu hamur işi, diğerlerinden farklı olarak kepekli undan hazırlanıyor.

Harput Çorbası

Ayran aşı olarak da bilinen Harput Çorbası, özellikle yaz aylarında tüketilen soğuk bir çorbadır. Dövme, yoğurt ve nohutla hazırlanan, özel naneli sosuyla servis edilen bu ferah çorba Elazığ’ın sevilenleri arasındadır.

Harput Köfte

Elazığ'ın en çok sevilen lezzetlerinden birisi olan Harput Köfte, Doğu Anadolunun et yemeklerinde neden çok iyi olduğunun gösterir nitelikte. Rotanızı Elazığ’a çevirirseniz Harput Köftesini denemeyi unutmayın...

ELAZIĞ'DA GEZİLECEK YERLER

Harput Kalesi

Harput Kalesi, Urartular tarafından dikdörtgen bir plan üzerine kurularak yapılmış olan mimari yapıdır. Şu anki Elazığ il sınırları içerisindeki tarihi Harput mahallesinde bulunmaktadır. Kale, iç ve dış kale olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Rivayete göre yapımında kullanılan harca su yerine süt eklenmiştir bu nedenle "Süt Kalesi" olarak da adlandırılır. Yine bir rivayete göre, Süt Kalesi harcında su yerine süt kullanılma sebebi dönemde yaşanan su kıtlığı olduğu söylenir.

Elazığ Arkeoloji Ve Etnografya Müzesi

Kapsamlı antik buluntu, sikke ve el işi koleksiyonlarına sahip olan arkeoloji ve etnografya müzesi.

Sarahatun Cami

Sarahatun Camii, Harput'ta 15. yüzyıl Akkoyunlular dönemine ait cami. 1465 senesinde Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan tarafından annesi Sare Hatun adına yaptırılmştır. İlk insaşında ahşap bir mescit olan cami 1585 ve 1843 yıllarında tadilattan geçirilmiştir.

ELAZIĞ HAKKINDA

Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat Havzasında bulunan, ülkemizin önemli barajlarından biri olan Keban Barajı ile Hazar Gölü’nün ve doğa harikası Buzluk Mağarası’nın bulunduğu Elazığ, Harput’un devamı niteliğindedir. Tarih boyunca önemli uygarlıklara ev sahipliği yapan il, UNESCO Dünya Kültür Mirası Temsili Listesi'ne kabul edilen ve kürsübaşı adıyla bilinen bir geleneğe sahiptir. 2008 yılından bu yana Uluslararası Çayda Çıra Film Festivali yine burada düzenlenmeye devam ediyor.

Şehirde bir de havalimanı yer alıyor.