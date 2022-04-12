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  3. Elazığlı Baki Çiçek, Müslüm Gürses benzerliğiyle görenleri şaşkına çeviriyor

Elazığlı Baki Çiçek, Müslüm Gürses benzerliğiyle görenleri şaşkına çeviriyor

Arabesk müziğin unutulmaz ismi olan Müslüm Gürses benzerliğiyle herkese hayrete düşüren Baki Çiçek, Elazığ sokaklarında gezince ilgi odağı oldu.

Elazığlı Baki Çiçek, Müslüm Gürses benzerliğiyle görenleri şaşkına çeviriyor

Arabesk müziğin unutulmaz isimleri arasında yer alan ve 2013 yılında hayatını kaybeden Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkat çeken Elazığlı Baki Çiçek, uzun yıllar sonra geldiği memleketi Elâzığ sokaklarında gezince, 7'den 70'e herkes cep telefonlarına sarılarak fotoğraf çektirmek için yarışa giriyor

Elazığlı Baki Çiçek, Müslüm Gürses benzerliğiyle görenleri şaşkına çeviriyor


Çiçek'in, 2013 yılında hastanede geçirdiği 4 aylık yaşam mücadelesinin ardından 3 Mart 2013'te hayata gözlerini yuman arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Müslüm Gürses'e olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. 30 yıldır yaptığı taksiciliğin yanı sıra ses sanatçılığı da yapan Çiçek, gezmek için sokağa çıktığında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. 7'den 70'e herkes cep telefonlarına sarılıp Çiçek ile hatıra fotoğrafı çekiyor.

Elazığlı Baki Çiçek, Müslüm Gürses benzerliğiyle görenleri şaşkına çeviriyor

MÜSLÜM GÜRSESLE TANIŞMA ANI


Görüntüsü olduğu kadar sesiyle de Gürses'i andıran Çiçek'in gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemiyor. Müslüm Gürses ile tanışma anını anlatan Baki Çiçek, "1996 yılında Mahmut Bey yolunda bir gazino vardı, ben de orada çıkıyordum sahneye. Ben saat 12.00'da bitiriyordum programı Müslüm Gürses de 12.00'da programa başlıyordu. Geliyordum onun sahnesinin karşısında oturuyordum o da durup izliyordu beni. İnsanlar ona bakarken o da bana bakıyordu" dedi.

Elazığlı Baki Çiçek, Müslüm Gürses benzerliğiyle görenleri şaşkına çeviriyor

İNSANLAR ONA O BANA

Görüntüsü olduğu kadar sesiyle de Gürses'i andıran Çiçek'in gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemiyor. Müslüm Gürses ile tanışma anını anlatan Baki Çiçek, "1996 yılında Mahmut Bey yolunda bir gazino vardı, ben de orada çıkıyordum sahneye. Ben saat 12.00'da bitiriyordum programı Müslüm Gürses de 12.00'da programa başlıyordu. Geliyordum onun sahnesinin karşısında oturuyordum o da durup izliyordu beni. İnsanlar ona bakarken o da bana bakıyordu" dedi.

Elazığlı Baki Çiçek, Müslüm Gürses benzerliğiyle görenleri şaşkına çeviriyor

Bölge Gündem Editör Ekibi
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