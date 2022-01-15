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Elbasan Tavası ne demek, TDK'ya göre Elbasan Tavası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Elbasan Tavası kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Elbasan Tavası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Elbasan Tavası nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Elbasan Tavası kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Elbasan Tavası ne demek, TDK'ya göre Elbasan Tavası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Elbasan tavası ne demek? Elbasan tavası TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi elbasan tavası kelimesi. Peki elbasan tavası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre elbasan tavası nedir, elbasan tavası kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ELBASAN TAVASI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Elbasan tavası kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre elbasan tavası kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Önceden haşlanarak hazırlanmış yağsız etin üzerine yoğurt ve çırpılmış yumurta karışımının dökülüp fırında pişirilmesiyle yapılan bir yemek

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