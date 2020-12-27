Elbruz Dağları'nda Çığ felaketi! 11 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de kayıp!

İran’ın başkenti Tahran'ın kuzeyinde bulunan Elbruz Dağları'nda çığ ve kart fırtınası tam 11 dağcının ölümüne yol açtı.

7 KİŞİYE HALA ULAŞILAMADI

30’un üzerinde dağcının bulunduğu bölgede, 14 dağcı kurtarılırken, 11 dağcı hayatını kaybetti. Yetkililer 7 dağcının ise hala kayıp olduğunu açıkladı. Bölgeye giden Kızıl Haç görevlilerin kayıp dağcılar için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

ŞİDDETLİ FIRTINA DEVAM EDİYOR

Ölüm riski oluşturan bölgede bir yandan çığ felaketi yaşanırken, diğer yandan da kar fırtınasının etkisini hissettirdiği ifade ifade edildi.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE BENZERİ YAŞANMIŞTI

Öte yandan bölgede geçtiğimiz cuma, kayak merkezinde teleferik arızası sebebiyle yaklaşık 100 kişinin mahsur kaldığı da ifade edildi.