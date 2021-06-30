Elmalı Davasına ilişkin yeni gelişme! Ülkenin nefret duyduğu çiftten açıklamaMasterchef Mazlum kimdir? | Mesleği nedir? | Mazlum Doğan babasının hastalığı ne?Elektriğe zam! Yarından itibaren geçerli olacakBinlerce kişiyi dolandırmıştı! Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın: En kısa sürede Türk yargısına teslim olacağımElektrik zam geldi mi? | Elektrik zam 2021 | Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun elektrik açıklamasıBir skandal daha! Kanada’da okul yakınında 182 kayıt dışı mezar bulundu30 Haziran 2021 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?3. doz aşı ne zaman yapılacak? | 3. doz aşı kimler yaptırabilecek? | Sağlık çalışanları 3. doz aşı olabilecek mi?2 doz aşı süresi 4 hafta mı oldu? | 2 doz arası süre 4 haftaya mı indi?Bakan Koca'dan 3. doz aşı açıklaması: Yarından itibaren olabilirler...
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Elektriğe zam! Yarından itibaren geçerli olacak

Elektriğe zam! Yarından itibaren geçerli olacak

Elektrik üretiminde oluşan maliyet artışları sebebi ile 1 Temmuz Perşembe günü itibariyle geçerli olmak üzere nihai elektrik satış fiyatlarında tüm abone grupları için yüzde 15 oranında zam yapıldı.

Elektriğe zam! Yarından itibaren geçerli olacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre; elektrik fiyatlarında 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abone gruplarına yüzde 15 zam yapıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun açıklamasına göre, elektrik üretiminde oluşan maliyet artışları nedeniyle tarifelerde değişikliğe gidildi.

Buna göre, nihai elektrik satış fiyatında 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abone grupları için yüzde 15 zam yapıldı.

Bu kapsamda, 1 Temmuz itibarıyla mesken aboneleri 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 91,56 lira ödeyecek.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
3
0
0
0
0
3
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT