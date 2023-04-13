Elektriğin En Pahalı Olduğu Saatler! Hangi Saatler Daha Ucuz

Elektriğin en pahalı olduğu saatler ve elektrik fiyatlarındaki yüksek zam, kamuoyunun tepkisini çekmeye ve gündemdeki yerini koruyor. Tüketici fiyat endeksinde (Tüketici fiyat endeksi) Ocak ayında %70 ile fiyatı en fazla artan ürün olan elektrikte tasarruf etmek için saat 22.00 – 06.00 tavsiyesinde bulunulmaktadır.

Elektrik faturalandırmalarında tek zamanlı ve çok zamanlı olmak üzere iki farklı tarife uygulanır. 1 Şubat 2022 tarihli yeni düzenleme ile meskenlerde 3 zaman dilimine bölündüğünü ve her dilim için ayrı elektrik fiyatı uygulamasına geçilmiştir.

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Çamaşır, bulaşık, kurutma makinesi gibi elektrikli ev cihazlarının 22.00-06.00 saatleri arasında tüketildiğinde %8 ila %14 arasında tasarruf sağlandığını kaydetti. 500 Kilowath’ın üzerinde tüketimi bulunan aboneler 3 zamanlı tarifeye geçip, elektrik tüketimlerinin bir bölümünü akşam döneminde hayata geçirebilirlerse, elektriği puant dönemine göre %65 ucuza kullanarak toplam tüketim değerlerine bağlı olarak faturalarını %8-14 arasında düşürebileceğini dile getirdi.

En Yüksek Fiyatlı Zaman Aralığı

Elektrik faturalandırmalarında tek zamanlı ve çok zamanlı olmak üzere iki değişik tarife uygulandığını, bir Şubat 2022 tarihli yeni düzenleme ile meskenlerde 3 vakit dilimine bölündüğünü ve her dilim için münferit elektrik fiyatı uygulandığı bilinir.

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"06.00-17.00 içi sabah zamanı, enerjinin en yüksek ücretli olduğu vakit aralığı 17.00-22.00 içi puant aralığı ve enerjinin en ucuz olduğu vakit aralığı 22.00-06.00 arası akşam alanıdır. Elektriğin en pahalı olduğu saateler ve dönem bu şekilde olmaktadır.

Bu iki değişik tarife alternatifi kullanıcılar tarafından fazla bilinmiyor. Aboneler kesinlikle faturalarında bulunan tüketim kıymetlerini araştırmalı, tüketimlerini daha fazla akşam vakit diliminde gerçekleştirenler ile tüketimlerinin belirli bir bölümünü puant ve sabah döneminden 3 zamanlı tarifenin en avantajlı dönemi olan akşam dönemine kaydırabilecek olanlar 3 zamanlı tarifeyi tercih ederek ciddi anlamda tasarruf edebilirler." Elektriğin en pahalı olduğu saatler bu şekilde olmaktadır.

En Pahalı Çarşamba - En Ucuz Pazar

Sanayi kurumları da dahil orta ve büyük ölçekli işletmelerde kullanılan elektriğin fiyatı arz ve talebe göre belirleniyor. Arz ve talebin eşleşmesiyle oluşmuş olan referans elektrik enerjisi fiyatına ise piyasa takas fiyatı (PTF) deniyor. Fazla elektrik üretilmesiyle beraber elektrik israfı engellemek veya yetersiz elektrik üretilmesiyle elektrik kesintisiyle karşılaşıp mağdur olmamak için piyasa takas fiyatı takip ediliyor. Böylelikle enerji üretim ve tüketim miktarı daima dengede tutuluyor.

2022 senesi piyasa takas ücretlerine göre sanayi ile orta ve büyük işletmede pek çok şirketin izin günü olarak belirlediği pazar günü, elektrik birim fiyatının kWh başına 2,314 Türk Lirası olduğu görüldü. Elektriğin maksimum fiyattan kullanıldığı gün çarşamba günü ise elektrik birim fiyatının 2,582 Türk Lirası olduğu görüldü. Elektriğin en yüksek fiyatlı olduğu diğer günler ise çarşambanın dışında salı (2,577 TL/kilovatsaat) ve pazartesi (2,573 TL/kilovatsaat) olarak kayıtlara geçti.