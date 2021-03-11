Elektrik akımına kapılan 12 yaşındaki çocuk hayata veda etti

İddiaya göre 12 yaşındaki Metehan Coşkun, evinde elektrik kablolarıyla oynarken bir anda akıma kapıldı. Oğlunu yerde hareketsiz halde bulan anne çok geçmeden sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından elektrik akımına kapıldığı belirlenen Coşkun hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OKULUNUN BAŞARILI ÖĞRENCİLERİ ARASINDAYDI

Şehit Recep İnce İmam Hatip Ortaokulu’nun başarılı öğrencileri arasında olan 12 yaşındaki Metehan'ın cenaze namazı Nusratiye Camisi'nde kılındı. Ardından defnedildi.

Fırında çalışan babası Kenan Coşkun ve ev hanımı annesi Gülefer Coşkun'un üzüntüsü görenlerin içini yaktı.