Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi Mesleki Yeterlilik Belgesi Amacı ve Gerekçesi

Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi (Seviye 4) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) tarafından hazırlanmıştır.

Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi (Seviye 4) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Elektrik ve Elektronik Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi, EPDK mevzuatı ve kalite standartları kapsamında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak elektrik dağıtım şebekesindeki elektriksel sistem ve onanımların montaj, demontaj, arıza, bakım ve onarım çalışmalarını yürüten nitelikli kişidir. Bu çalışmaları gerçekleştirirken yapılan işlemlerin doğruluğundan, zamanlamasından, kalitesinden ve güvenli şekilde tamamlanmasından sorumludur.

Standart kodu : 13UMS0334-4

Standart adı : Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi

Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi Seviyesi : Seviye 4

Revizyon Sayısı : 0

İlgili Olduğu Sektör : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar : Elder

Yayınlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 03.10.2013 - 28784

Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi Mesleki Yeterlilik Belgesi Ulusal Belgesinin Tam Metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız