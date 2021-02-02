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Elektrik Dağıtımı Scada Operatörü Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

Elektrik Dağıtımı Scada Operatörü Mesleki Yeterlilik Belgesi, Mesleki Yeterliliğin Standart Adı, Seviyesi, Revizyon Sayısı, Sektörü, Hazırlayan Kuruluşlar ve Elektrik Dağıtımı Scada Operatörü Mesleki Yeterlilik Belgesinin Yayınlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı ile Elektrik Dağıtımı Scada Operatörü Mesleki Yeterlilik Belgesinin Amacı ve Gerekçesi ile Nasıl Alınabileceği Hakkında Bilgilere Haberimizden Ulaşabilirsiniz.

Elektrik Dağıtımı Scada Operatörü Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

Elektrik Dağıtımı Scada Operatörü Mesleki Yeterlilik Belgesi Amacı ve Gerekçesi

Elektrik Dağıtımı SCADA Operatörü (Seviye 5) Ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) tarafından hazırlanmıştır.

Elektrik Dağıtımı SCADA Operatörü (Seviye 5) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Elektrik ve Elektronik Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Elektrik Dağıtımı SCADA Operatörü (Seviye 5) iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatına ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun şekilde dağıtım şebekesi teçhizatını kullanarak elektrik dağıtım şebekesinin izlenerek verimli ve güvenli şekilde işletilmesini sağlayan kişidir.

Elektrik Dağıtımı SCADA Operatörü, elektrik dağıtım şebekesini izleyerek planlı veya plansız elektrik kesintilerinde müşterilerin en az şekilde etkilenmesini sağlayacak uzaktan açıp/kapama, anahtarlama işlemlerini uygular. Ayrıca, vardiya değişimlerinde elektrik dağıtım şebekesinde yapılan manevralar ile değişiklikleri bildirmek ve gerekli raporları alarak ilgili kişi/birimlere iletmek sorumlulukları arasındadır.

Standart kodu : 13UMS0333-5  

Standart adı : Elektrik Dağıtımı Scada Operatörü             

Elektrik Dağıtımı Scada Operatörü Seviyesi : Seviye 5   

Revizyon Sayısı : 0          

İlgili Olduğu Sektör : Enerji        

Hazırlayan Kuruluşlar : Elder     

Yayınlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 03.10.2013 - 28784

Elektrik Dağıtımı Scada Operatörü Mesleki Yeterlilik Belgesi Ulusal Belgesinin Tam Metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız

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