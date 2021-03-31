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Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? Maaşları, İş İlanları

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni İşçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren kişidir. Maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? Maaşları, İş İlanları

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İşçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren kişidir.

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni Maaşları

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni maaşı ortalama aylık 3.600 - TL’dir. En düşük maaşı 3.000 -TL, En yüksek ise 4.900 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni İş İlanları İçin Tıklayın

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Ortaöğretim seviyesindeki eğitim bu meslek için yeterlidir.

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni Ne İş Yapar?

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: verilen görev ve sorumlulukları vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni Meslek Ana Grubu:

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleridir.

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni mesleğinin meslek kodu 3113.32 olarak belirlenmiştir.

YORUM KAT: Yukarıdaki Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni maaşlarına ek sizlerde Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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