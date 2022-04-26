Elektrik faturalarına destek bekleyen vatandaşlara müjdeli haber! Esneklik geliyor

Cihaza bağlı kronik hastalara elektrik desteği ödemesinin bu ay yapılması bekleniyor. Elektrik faturaları için verilen destekte kapsamın daha da genişleyeceği duyuruldu. Alınan bilgilere göre, bakanlık bu konuda harekete geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kronik hastalıkları nedeniyle elektrik desteği müjdesi vererek cihaza bağlı yaşayan vatandaşları sevindirdi. Bakanlık, Cumhurbaşkanlığı’nın ilke kararı doğrultusunda nisan sonu itibarıyla cihaza bağlı kronik hastalara da elektrik desteği ödemelerini gerçekleştireceğini açıkladı.

ELEKTRİK DESTEĞİNİN ARTIRILMASI İSTENDİ

Milliyet’in haberine göre; orak hücreli anemi hastalığı nedeniyle yüzde 90 oranında engelli olan A.K. ve benzer hastalıklara sahip hastalar TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvurarak elektrik desteğinin artırılmasını istedi. A.K. engelli olması nedeniyle çalışamadığını, kullandığı tıbbi cihazların elektrik bedelini karşılamakta ve genel olarak maddi açıdan zorlandığını belirterek yardım talep etti. Dilekçe Komisyonu başvuruları bakanlığa iletti. Bakanlığın komisyona gönderdiği yazılı yanıtta, yüzde 70 ve üzeri engelliliğe sahip, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilenlere belli oranlarda aylık bağlandığına dikkat çekerek, A.K.’nın da bu çerçevede aylık aldığı belirtildi.

“MEVZUAT VE SİSTEM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR”

Bakanlık, cihaza bağlı olan hastalara elektrik desteği konusunda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 25 Ocak 2022 tarihinde onayladığı “Kronik Hastalara Yönelik Elektrik Destek Tüketim Programı İlke Kararı”na vurgu yaptı. Bakanlık söz konusu olan açıklamada, “25 Ocak 2022 tarihinden itibaren elektrik tüketim desteğinden Cumhurbaşkanı’nın onayı ile ‘Kronik Hastalara Yönelik Elektrik Tüketim Programı İlke Kararı’ ile SYD Vakıfları tarafından 3294 sayılı Kanun kapsamına giren ve cihaza bağımlı olarak yaşayan hastaların hanelerinden belirlenen hak sahiplerine ETD kapsamında tıbbi cihaz elektrik sarf desteği bileşeni ile aylık 150 kilovatsaat tüketimlerinin karşılığı tutarınca destek verilmesine yönelik mevzuat ve sistem çalışmaları sürdürülmektedir” ifadelerine yer verdi.

KRİTERLERDE ESNEMEYE GİDİLİYOR

Cihaza bağlı olanlara verilecek elektrik desteğine ilişkin “sistem çalışmalarının nisan sonu” itibariyle tamamlanmasının planlandığını önemle vurgulayarak bakanlık, toplumdaki daha fazla kronik hastanın bu destekten yararlanması için kriterlerde de esnemeye gidiyor. Suiistimalleri önleyici sıkı tedbirlerle belirlenen destek kriterlerinin, daha çok hastanın yararlanması için gevşetildiği, bu çerçevede ilk ödemelerin de bayram sonrasında gerçekleştirileceği öğrenildi. Böylece 2021 yılında Türkiye genelinde sadece 144 haneye 170 bin 837 TL’lik elektrik tüketim desteği verilirken, yeni kararla bu desteği alanların sayısı da katlanarak artacak.

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