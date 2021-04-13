Elektrik kesintisi 13 Nisan Salı 2021 BEDAŞ başlığı vatandaşlar tarafından internette çokça aratılanlar arasına girdi. Biz de Avrupa Yakası'nda yaşanacak elektrik kesintileriyle ilgili tüm bilgileri haberimizde detaylıca derledik.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

ELEKTRİK KESİNTİSİ 13 NİSAN SALI 2021

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 13 NİSAN 2021

NO: 3480310

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -KARAAĞAÇ mah sk bölgelerinde 13/04/2021 00:00:00 - 13/04/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3480677

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -KARAAĞAÇ mah sk bölgelerinde 13/04/2021 02:00:00 - 13/04/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3480678

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -KARAAĞAÇ mah sk bölgelerinde 13/04/2021 04:00:00 - 13/04/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 13 NİSAN 2021

NO: 3477302



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah RÜZGARLI, YANIK sk / DENİZKÖŞKLER mah AKIN, ALTUNER, BASMACI, BAYIR, BAYRAKÇI, DENİZKÖŞKLER, DR SADIK AHMET, DİLEK, ERSOY, FESLEĞEN, GÜLDEN, HAL ÇIKMAZI, HALUK, HÜRRİYET, KAZAK, LEYLAK, MİSKET, REYHAN, REİS, RÜZGARLI, SAKSI, SU, ZAFER, ŞEBNEM, ŞEHİT SERHAT ŞANLI sk / MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, BERAT, DENİZKÖŞKLER, MARMARA, TALİMHANE, ŞAMLI sk bölgelerinde 13/04/2021 13:00:00 - 13/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 13 NİSAN 2021

NO: 3479802

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1054., 1133., 1134., 1135., 1136., 1137., 1150., 1151., 1159., 1162., 1163., 1164., 1165., 1166., 1167., 1168., 1169., 1170., 1171., 1172., 1173., 1183., 1232., 1235., 1236., 1237., 1238., KURTULUŞ, MEVLANA, ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 13/04/2021 05:00:00 - 13/04/2021 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3480105

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1995., 2005., 2023., 2024., 2025., OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 13/04/2021 10:00:00 - 13/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3479787

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2610., 2611., 2612., 2614., 2615., HALKALI sk bölgelerinde 13/04/2021 10:00:00 - 13/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3479774

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah ATATÜRK sk bölgelerinde 13/04/2021 10:00:00 - 13/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3477243

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2002., 2005., 2006., 2007., 2008., 2010., 2011., 2012., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2019., 2020., 2027., 2028., 2029., 2030., 2031., 2033., 2034., 2035., 2036., 2051., 2052. sk bölgelerinde 13/04/2021 14:00:00 - 13/04/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3479892

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1608., 1609., 1611., 1613., 1615., 1622. sk bölgelerinde 13/04/2021 14:00:00 - 13/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 13 NİSAN 2021

NO: 3477552

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -BAHÇELİEVLER mah sk bölgelerinde 13/04/2021 05:00:00 - 13/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3479808

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ORUÇ REİS, PROF.DR.M.NEVZAT PİSAK sk bölgelerinde 13/04/2021 06:30:00 - 13/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3479734

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah HÜRRİYET, SAKARYA 1 sk bölgelerinde 13/04/2021 10:00:00 - 13/04/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3479729

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, YİĞİT sk bölgelerinde 13/04/2021 11:00:00 - 13/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3480929

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KONUŞUK, MİTHATPAŞA, YILDIRIM 2, ÇAKAR sk / ÇOBANÇEŞME mah DESTEK , MELTEM 1, MİTHATPAŞA, SINIRLI sk bölgelerinde 13/04/2021 12:00:00 - 13/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3479730

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AHMET YESEVİ, BİNDALLI, MAHMUTBEY, SANCAK, ÇAMLI sk / ZAFER mah 1.BAHÇECİK, AHMET YESEVİ, BADEMLİ, BAHÇECİK, BAKIR, MESUT 1, OKUMUŞ, PETEK sk bölgelerinde 13/04/2021 12:00:00 - 13/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 13 NİSAN 2021

NO: 3472140

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah DELİORMAN sk bölgelerinde 13/04/2021 10:00:00 - 13/04/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3472067

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah ORKUN sk bölgelerinde 13/04/2021 15:00:00 - 13/04/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3472082

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah GÜNAY, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 13/04/2021 15:00:00 - 13/04/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 13 NİSAN 2021

NO: 3480503

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah FATİN RÜŞTÜ, GAZİ YÜZBAŞI ÖMER BULU, TOPKAPI MALTEPE, TÜMEN, ŞEFFAF sk bölgelerinde 13/04/2021 00:01:00 - 13/04/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3479922

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 30., 67., 68., 69., ACAR, BİLGEHAN, CEM, ELEKTRİK, FİDE, GEYİK, GÖZDE, KAYA, MEHMET AKİF ERSOY, MERAL, SALİHOĞLU, ÇUKUROVA, ÜRGÜPLÜ, İLİM sk bölgelerinde 13/04/2021 05:00:00 - 13/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3479928

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah AYANCIK, BAYIR, GÜLAY, GÜNDÜZ, HAYIR, TUNA, YEŞİL ÇİMEN, ŞEHİT CEVAT TUYAN sk / İSMET PAŞA mah TUNA sk bölgelerinde 13/04/2021 05:00:00 - 13/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3476355

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah FATİH, OKUL sk bölgelerinde 13/04/2021 09:00:00 - 13/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3480263

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah CİCOZ YOLU, SÜMBÜL sk / MURATPAŞA mah 114., CUMHURİYET, CİCOZYOLU, KAMİL sk bölgelerinde 13/04/2021 10:00:00 - 13/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3480264

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah UYGUR sk / TERAZİDERE mah ARA, BAHAR, KARİYE, NEŞELİ, ORTA, OVA, SULTAN MURAT, UYGUR, ÇEŞME sk / VATAN mah EMEK, SAİT EFENDİ, TEL, UYGUR sk bölgelerinde 13/04/2021 11:00:00 - 13/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 13 NİSAN 2021

NO: 3477432

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah BİRLİK, DEREBOYU, FUAR sk bölgelerinde 13/04/2021 00:30:00 - 13/04/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3477300

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 178., 186., BAŞKENT, MALAZGİRT sk bölgelerinde 13/04/2021 09:00:00 - 13/04/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 13 NİSAN 2021

NO: 3418950

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah İLYAS BEY, İPLİKÇİ ARALIĞI, İPLİKÇİ FIRINI sk / İSTİKLAL mah İPLİKÇİ FIRINI sk bölgelerinde 13/04/2021 09:00:00 - 13/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 13 NİSAN 2021

NO: 3477261

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 854. sk / HAVAALANI mah GARANTİ, GÜLER, GÜLERYÜZ, GÜLSER, HACI BAYRAM, KIŞLA, KÖYİÇİ sk / KEMER mah 901., 905., 905/1., 906., 946., 947., DEVRAN, KIŞLA sk bölgelerinde 13/04/2021 10:00:00 - 13/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 13 NİSAN 2021

NO: 3471798

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1677., 1678., 1694., 1695., 1696., 1697., 1698., 1701., 1702., 1703. sk bölgelerinde 13/04/2021 00:00:00 - 13/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3477208

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNCİRTEPE mah 244., 245., 246., KEMAL PAŞA, TURGUT ÖZAL, İNÖNÜ sk bölgelerinde 13/04/2021 09:00:00 - 13/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3480396

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3002., 3003., 3004., 3008., HALİL FAHRİ ORMAN sk bölgelerinde 13/04/2021 10:00:00 - 13/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3480919

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah 1240., 1241., 1242., 1246., 1263. sk bölgelerinde 13/04/2021 10:00:00 - 13/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 13 NİSAN 2021

NO: 3479915

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah DEMİRKAPI sk bölgelerinde 13/04/2021 00:01:00 - 13/04/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3469337

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ARI, ERCİYES, LEYLAK, VURAL sk bölgelerinde 13/04/2021 00:05:00 - 13/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3479920

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah RAMİ KIŞLA sk bölgelerinde 13/04/2021 05:00:00 - 13/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3479768

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilceKARADOLAP mah 1.BAYIR, 1.FERAH ÇIKMAZI, 1.KAKTÜS, 1.SALKIM, 1.YALÇIN, 1.ZAFER, 3.BÜLBÜL, 4.MENEKŞE, 4.ZAMBAK, ASMALI, AĞAÇLI, BAHÇE, FERAH, GAZİ, GELİNCİK, GÜLİN, KUMRU MERDİVEN, MAKARA, NAMIK KEMAL, NİLGÜN, ORTAOKUL, PELİKAN, SAYA YOKUŞU, SAYA YOLU, ULAŞAN, VARDAR, VEYSEL KARANİ, YAZAR, YENİYOL, ÇALI, ÇIRÇIR sk / bölgelerinde 13/04/2021 09:00:00 - 13/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3479885

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah OKUL sk / MİTHATPAŞA mah 1.BORA, 1.ENDER, 1.SÖĞÜT, 1.ÖNAL, 2.ERGUVAN, 3.PINAR, ABDULHAMİT HAN, DİSPANSER, GÜLNUR, KAYALAR, RAUF ORBAY, SELANİK sk bölgelerinde 13/04/2021 10:00:00 - 13/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ 13 NİSAN 2021

NO: 3480390

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA FENARİ mah VEZİRHANI sk / MUHSİNE HATUN mah ALİŞAN, BATUMLU, BÜYÜK KÖMÜRCÜ, EVCİN, GERDANLIK, HİSAR ÇEŞMESİ, MOLATAŞI, NİŞANCA HAMAMI, SEVGİ, TAVAŞİÇEŞMESİ, TEKİNALP, TELLİ ODALAR, TÜRKELİ, ÇİFTE GELİNLER, ÜSTAD sk / MİMAR HAYRETTİN mah ARAYICI, ARAYICI ÇIKMAZI, BALİPAŞA YOKUŞU, KADIRGA LİMANI, KURBAN, TİYATRO, ÇİFTE GELİNLER sk / MİMAR KEMALETTİN mah SEKBANBAŞI sk / NİŞANCA mah ALİŞAN, HEMŞEHRİ, KENANBEY, KENANBEY ÇIKMAZI, MABEYİNCİ YOKUŞU, MOLATAŞI, MOLATAŞI ÇIKMAZI, NALBANT CAMİİ, NİŞANCA FIRINI, NİŞANCA HAMAMI, NİŞANCA MEHMETPAŞA CAMİİ, SEVGİ, TABUR, TÜRKELİ, TÜRKELİ 1. ÇIKMAZI, ZİKİR ÇIKMAZI, İSMAİL SEFA sk / SARAÇ İSHAK mah KUMKAPI DEĞİRMENİ, KUMKAPI HANI, MABEYİNCİ 2. ÇIKMAZI, MABEYİNCİ YOKUŞU, TULUMBA ÇIKMAZI, TÜRKELİ, TİYATRO, ÇİFTE GELİNLER, İBRAHİMPAŞA YOKUŞU, ŞAKİREFENDİ ÇEŞMESİ sk / ŞEHSUVAR BEY mah KADIRGA LİMANI, ÜSTAD sk bölgelerinde 13/04/2021 05:00:00 - 13/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3471799

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MİMAR HAYRETTİN mah ASMAKANDİL, BALİPAŞA YOKUŞU, BOSTAN, EMİN SİNAN HAMAMI, GEDİKPAŞA, HATTAT, SEMİH, TATLIKUYU, TİYATRO, YAHYAPAŞA sk / MİMAR KEMALETTİN mah TATLIKUYU HAMAMI sk bölgelerinde 13/04/2021 10:00:00 - 13/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 13 NİSAN 2021

NO: 3469340

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1001., 1002., 1003., 1004., 1005., 1014., 1015., 1016., 1017., 1018., 1019., 1020., 1021., 1022., 1023., 1024., 1025., 1026., 1027., 1028., 1038., 1038/1., 1039., 1047., ERHAN ÇAVUŞOĞLU, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HOCA ALİ ASLAN, İNÖNÜ sk bölgelerinde 13/04/2021 03:00:00 - 13/04/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3471400

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 758., 758/1., 758/2., 758/6., CENGİZ TOPEL, EFE MEHMET, HEKİMSUYU, İSTANBUL sk / YENİ MAHALLE mah 537., 538., 539., 590., 591., 593., 602., 603., 604., 605., 605/1., 605/2., CEBECİ, CENGİZ TOPEL, HEKİMSUYU, bölgelerinde 13/04/2021 09:00:00 - 13/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3472318

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 302., 303., 304., 305., 306., 307., 310., 311., 314., 315., 317., 318., 319., 320., 321., 322., 324., BAŞARAN, CENGİZ TOPEL, ŞAKİR ZÜMRE sk / YENİ MAHALLE mah 503., KÖŞK, MERDİVENLİ sk / ŞEMSİPAŞA mah 36., 38., 39., 40., 41., 43., 45., 47., CENGİZ TOPEL, ŞAKİR ZÜMRE sk bölgelerinde 13/04/2021 12:00:00 - 13/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3477262

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah KEHRİBARCI, ONUR, RAMİ KIŞLA, SALİHPAŞA, TUNA, YADİGAR ÇIKMAZI, YÜKSEK, ŞEHİT NECMETTİN BAYHATUN, ŞİRİNLER sk bölgelerinde 13/04/2021 13:00:00 - 13/04/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 13 NİSAN 2021

NO: 3479883

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah BAHTİYAR, BURÇ sk bölgelerinde 13/04/2021 10:00:00 - 13/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 13 NİSAN 2021

NO: 3477285

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YARIMBURGAZ mah 1.ARZU, 1.BİRGÜL, 1.ELMALI, 1.EMRE, 1.MİNE, 1.NARLI, 1.YARIMBURGAZ, 2.AKSU, 2.AYDOĞDU, 2.BİLLUR, 2.ERDEM, 2.NERGİZ, 2.ÇIKMAZ, 2.ÇİÇEK, 2422., 2423., 2425., 3.SELVİ, 3.ÇİĞDEM, 3.ŞEN, 4.KANARYA, 4.İNÖNÜ, 5.FATİH, 5.KARANFİL, 6.PAPATYA, 7.YILDIRIM, MENEKŞELER, ÖZGÜL sk bölgelerinde 13/04/2021 05:00:00 - 13/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3477382

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YARIMBURGAZ mah 1.KARACA, 1.PELİKAN, 2.NERGİZ, 2.YONCA, 2405., 3.PINAR, 3.VİŞNE, 3.ŞEN, 5.FATİH, 5.KARTAL, 5.ÇINAR, 6.LALE, HALKALI ALTINŞEHİR İSTANBUL, KURUÇEŞME, MENEKŞELER sk bölgelerinde 13/04/2021 05:00:00 - 13/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3480446

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah DR. SADIK AHMET, KAYIN, TURUNÇ sk bölgelerinde 13/04/2021 10:00:00 - 13/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3477470

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.NAR, KİRAZ sk / FEVZİ ÇAKMAK mah KAYA sk / KANARYA mah ALAKARGA sk / SULTAN MURAT mah KAYA sk bölgelerinde 13/04/2021 15:00:00 - 13/04/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3477422

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 3.BARBAROS, MİMARBAŞI, OKAN, ONUR, PİRİ REİS sk bölgelerinde 13/04/2021 15:00:00 - 13/04/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 13 NİSAN 2021

NO: 3480899

ISTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -KONAKLAR mah sk İSTANBUL SARIYER ilce -REŞİTPAŞA mah sk bölgelerinde 13/04/2021 05:00:00 - 13/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3471603

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah AKGÜL, BAYRAK, MEHTAP, SEFARET, YAMAN sk bölgelerinde 13/04/2021 09:00:00 - 13/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3479914

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah POSTA YOLU sk / REŞİTPAŞA mah GÜNEBAKAN ÇİÇEĞİ, HACI, HACILAR ÇIKMAZI, HAVA PİLOT CENGİZ TOPEL ÇIKMAZI, MUHTARLAR, ÇÖREKOTU, İSMAİL ÖZGEN sk bölgelerinde 13/04/2021 10:00:00 - 13/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3477487

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-İSTİNYE mah ADASU, DERE., DEREBOYU., KURŞUNLU, ORTAKÇI ÇIKMAZI, SARIYER, ÇİLEKLİ, İSTİNYE sk bölgelerinde 13/04/2021 14:00:00 - 13/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3477488

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-İSTİNYE mah BOSTAN KORU ÜSTÜ, DEREBOYU., HAMAM, HAMAM ÜSTÜ, KURŞUNLU, METANET ÇIKMAZI, MISRA, NAME, OZAN ÇIKMAZI, SARIYER, TÜRKÜ, İSTİNYE CAMİ sk bölgelerinde 13/04/2021 14:00:00 - 13/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3472038

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah BALABANDERE, ÇAYIRLIK sk bölgelerinde 13/04/2021 15:00:00 - 13/04/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 13 NİSAN 2021

NO: 3471790

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah AK, ERKİN BALABAN sk bölgelerinde 13/04/2021 01:00:00 - 13/04/2021 04:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3480573

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -ORTAKÖY MERKEZ mah İLTER sk bölgelerinde 13/04/2021 01:00:00 - 13/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3480579

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -ORTAKÖY MERKEZ mah YELDEĞİRMENİ sk bölgelerinde 13/04/2021 03:00:00 - 13/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3479727

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -ALİPAŞA mah AKÖREN, ARIKANLI ÇİFTLİĞİ sk / YENİ mah BAYRAK, SANCAK sk / FENER mah BEKİR SITKI SAY sk bölgelerinde 13/04/2021 10:00:00 - 13/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3480589

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah GEMLİK, KAVAKLI, MİNE sk bölgelerinde 13/04/2021 10:00:00 - 13/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3479773

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ASLANTEPE sk bölgelerinde 13/04/2021 10:00:00 - 13/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 13 NİSAN 2021

NO: 3477246

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2273., 2274., 2275., N, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 13/04/2021 10:00:00 - 13/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3477248

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2587., 2592., 2594., 2596., 2597., 2598., 2599., 2602., 2603., 2605., 2606., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 13/04/2021 12:00:00 - 13/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3479993

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1251. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / UĞUR MUMCU mah 2107., 2113., 2115., 2117., 2118., 2119., 2120., 2121., 2122., 2123., 2124., 2125., 2126., 2127., 2131., ESKİ EDİRNE ASFALTI, I, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 13/04/2021 20:00:00 - 13/04/2021 23:45:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ 13 NİSAN 2021

NO: 3480599

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 24/2., 25/1., 25/2., 25/5., 25/6., 26/1., 26/2., 27/6., 30/1., ADNAN KAHVECİ, MERV, PROF. DR. TURAN GÜNEŞ, ŞEHİT ER DAVUT BAŞ, ŞEHİT ER YAVUZ BAHAR sk bölgelerinde 13/04/2021 00:00:00 - 13/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3480412

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah 45/7., 46., 46/1., 46/2., 48., ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk bölgelerinde 13/04/2021 01:00:00 - 13/04/2021 06:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3480617

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah PROF. DR. TURAN GÜNEŞ sk bölgelerinde 13/04/2021 05:30:00 - 13/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3482291

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-ÇIRPICI mah 1. TAŞOCAĞI (G/1) sk bölgelerinde 13/04/2021 10:00:00 - 13/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.