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  3. Elektrik kesintisi 24 Kasım Salı BEDAŞ

Elektrik kesintisi 24 Kasım Salı BEDAŞ

BEDAŞ'ın resmi sitesinde yer alan verilere göre, 24 Kasım Salı tarihinde İStanbul, Avrupa Yakası'nda yaşanacak planlı elektrik kesintileri belli oldu. Elektrik ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde, mahallelerde elektrik gelecek? İşte Elektrik kesintisi 24 Kasım Salı BEDAŞ detayları...

Elektrik kesintisi 24 Kasım Salı BEDAŞ

Avrupa Yakası'nda yaşanacak planlı elektrik kesintileri BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde yayımlandı. Boğaziçi Elektrik tarafından yapılan dağıtımda, arıza nedeniyle elektriğin olmayacağı ilçe ve mahalleler, saatleriyle birlikte verilirken biz de bu bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar...

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ elektrik kesintisi 21 Kasım Cumartesi 2020

ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 KASIM SALI 2020 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 KASIM 2020 

NO: 2796502

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 24/11/2020 00:00:00 - 24/11/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2796621

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ALİ RIZA BEY sk bölgelerinde 24/11/2020 02:00:00 - 24/11/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2796672

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah VİCDAN sk bölgelerinde 24/11/2020 04:00:00 - 24/11/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2795761

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ALPGİRAY, DEVLET, EMRE, KEMALİYE, MÜDAFA, MİLLİ EGEMENLİK, TÜRKSOY, ULUDOĞAN, YEŞİLAY, ZİYALI, İKBAL, İLKDURAK, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 24/11/2020 09:00:00 - 24/11/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2795771

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah AYTEKİN, BADEMLİK, BERKKAN, FATİH, GÖLHİSAR, GÖLYAKA, GÜLİBRİŞİM, HATİPLİ, MÜLAYİM, NARGÜL, OLCAY, SEVBAN MEHMET, İCLAL sk bölgelerinde 24/11/2020 13:00:00 - 24/11/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 KASIM 2020 

NO: 2795434

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ABDİ İPEKÇİ sk bölgelerinde 24/11/2020 09:00:00 - 24/11/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2791261

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AHMET KAYA, AKGEYİK, AKKOYUN, AKKUZU, ARA, ARKA, AVİZE, CİVCİV, DR SADIK AHMET, ER ÇIKMAZI, ERİŞİR, EĞİK, GEMİCİ ÇIKMAZI, KARACA, KARAMAN, KARTAL, KEMAL SUNAL, KOPAN, KUZU, MIZRAK, MUZAFFER, NANE, ORHAN VELİ, PANTER, PİLİÇ, SARI LALE, SEHER ÇIKMAZI, SERÇE, TAVLA, TİLKİ, VAİZ, YAKAMOZ, YARASA, YASİN, YAY, YEŞİL ÖRDEK, ZEYBEK, ŞEHİT P. ER YAŞAR ATEŞ sk bölgelerinde 24/11/2020 09:00:00 - 24/11/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 KASIM 2020 

NO: 2793327

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 327. sk / YAVUZ SELİM mah 1031., 1032., 1034., 1035., 1036., 1040., HOCA AHMET YESEVİ sk / İNÖNÜ mah 353., 354., 355., 356., 410., HOCA AHMET YESEVİ, MEHMET AKİF sk bölgelerinde 24/11/2020 00:01:00 - 24/11/2020 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2793332

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2040., 2042., 2043., 2044., 2045., 2046., 2047., FATİH, NAMIK KEMAL sk / SANCAKTEPE mah 966., FATİH sk / YAVUZ SELİM mah 969. sk bölgelerinde 24/11/2020 03:30:00 - 24/11/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2785469

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1103., 1104., 1105., 1106., 1107., 1108., 1109., 1110., 1111., 1112., 1113., 1114., 1115., 1121., 1122., 1123., 1124., 1125., 1126., 1127., 1128., 1182., 1582., AHMET KABAKLI, CAHİT SITKI TARANCI, HÜRRİYET, TAVUKÇU KÖPRÜ sk / YAVUZ SELİM mah 1062., 1064., 1066., 1070., 1073., 1077., CAHİT SITKI TARANCI sk / YENİMAHALLE mah 1577., 1578., 1579., 1580., 1581., 1582., 1583., 1584., AHMET KABAKLI, MEVLANA, TAVUKÇU KÖPRÜ sk bölgelerinde 24/11/2020 09:00:00 - 24/11/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2792921

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1054., 1138., 1139., 1140., 1144., 1145., 1146., 1147., 1160., MEHMET AKİF, ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 24/11/2020 09:00:00 - 24/11/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2796697

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1269., 1272. sk 1241.sk bölgelerinde 24/11/2020 10:00:00 - 24/11/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 KASIM 2020 

NO: 2791687

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, ALADAĞ 1, ANADOLU, ARMUTLU, BAHTİYAR, BİRLİK 1, DAĞLAR, ERASLAN, GAZİ 1, HÜRRİYET, MAHMUTBEY, ÖMÜR 1 sk / ZAFER mah AHMET YESEVİ, GELİNCİK 1 sk bölgelerinde 24/11/2020 00:01:00 - 24/11/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2791688

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, ALADAĞ 1, BAHTİYAR, DAĞLAR, GAZİ 1, KULOĞLU, MAHMUTBEY, RÜYA, YAKUT 1, ÖMÜR 1 sk bölgelerinde 24/11/2020 02:30:00 - 24/11/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2792958

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah ERENLER, GÖKNAR, GÜRANİ, HENDEK, HENDEK ÇIKMAZI, HÜSEYİN ŞAHİN, NENEHATUN, NURETTİN KAYA, TEVFİK FİKRET 1, YILDIRIM BEYAZIT, ZAMBAK sk / ZAFER mah CEVHER, DOĞRU, FUZULİ, GÖNÜL, HİLAL, KUZEY, LEYLAK 1, NECİP FAZIL KISAKÜREK, YILDIRIM BEYAZIT, ZİYA GÖKALP 1, ÇEŞME 2 sk bölgelerinde 24/11/2020 05:00:00 - 24/11/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2796518

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah AYDIN , HİLAL 2, IHLAMUR, IRMAK, KÖPRÜBAŞI, MARMARA 2, MUSTAFA KEMALPAŞA, OĞUZHAN, SERAP, YAYA , ÇAVUŞPAŞA, ÇAVUŞPAŞA KÖPRÜYOLU, ÇİTLENBİK, İBRAHİM ÇALLI, ŞİRİN sk / ŞİRİNEVLER mah ACI BADEM, BADEMALTI, BİLGE 2, DEREBOYU 1, DOLUNAY, SERKAN, SEZGİN 1, SEÇKİN, ÇAVUŞPAŞA, ÇAĞLAYAN sk bölgelerinde 24/11/2020 09:00:00 - 24/11/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2793339

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah BAŞAK 1, CİHAN, GÜVEN, HENDEK, KAYNARCA, OSMANCIK, ZİLE, ÇAKMAK sk / ZAFER mah AKÇA, AĞAÇEŞME, BABAOCAĞI, BAKİ, BAKİ ÇIKMAZI, BERKAY, CEYHAN, CUMHURİYET, FUZULİ, GÜMÜŞ, GÜNEY, KUMRULU, KUZEY, KÖYÜM, MERİH , SANCAK 1, SEVİLAY, TÜRKBEYİ, YILDIRIM BEYAZIT, ZİYABEY, İPEK 1, ŞELALE, ŞEYHGALİP sk bölgelerinde 24/11/2020 09:00:00 - 24/11/2020 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2795897

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah AYDIN , HİLAL 2, IHLAMUR, IRMAK, KÖPRÜBAŞI, MARMARA 2, MUSTAFA KEMALPAŞA, OĞUZHAN, SERAP, YAYA , ÇAVUŞPAŞA, ÇAVUŞPAŞA KÖPRÜYOLU, ÇİTLENBİK, İBRAHİM ÇALLI, ŞİRİN sk / ŞİRİNEVLER mah ACI BADEM, BADEMALTI, BİLGE 2, DEREBOYU 1, DOLUNAY, SERKAN, SEZGİN 1, SEÇKİN, ÇAVUŞPAŞA, ÇAĞLAYAN sk bölgelerinde 24/11/2020 13:00:00 - 24/11/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 KASIM 2020 

NO: 2797252

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ÜLKÜ, İNCİRLİ sk bölgelerinde 24/11/2020 09:00:00 - 24/11/2020 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2798488

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah FENER sk / YEŞİLYURT mah EKİN, FENER, YEŞİLYURT İSTASYON sk bölgelerinde 24/11/2020 13:00:00 - 24/11/2020 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 KASIM 2020 

NO: 2793917

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah ERTUĞRUL GAZİ sk bölgelerinde 24/11/2020 00:01:00 - 24/11/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2796426

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah ERTUĞRUL GAZİ sk bölgelerinde 24/11/2020 00:01:00 - 24/11/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 KASIM 2020 

NO: 2795920

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-İSMET PAŞA mah GÜN, UZUN sk bölgelerinde 24/11/2020 09:00:00 - 24/11/2020 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2795921

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ATA, CUMHURİYET sk bölgelerinde 24/11/2020 10:00:00 - 24/11/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 KASIM 2020 

NO: 2793883

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ARAF, ASU, CANSU, DEMETİM, GİRNE, HASAN TAHSİN, HAYDAR PAŞA, LAMİA, NEDİM, RECEP, RUMELİ, SAHİLYOLU, VARAN, YARASA, ZAMAN, ÇAMÖZÜ sk / GÜRPINAR mah ALPEREN, DEMİRCİ, HALİDE EDİP ADIVAR, HASAN TAHSİN, NAMIK KEMAL, SAHİLYOLU, TUTAM, VATAN, ÖMER SEYFETTİN, ÜNLÜ, İSTİKBAL sk bölgelerinde 24/11/2020 09:30:00 - 24/11/2020 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 KASIM 2020 

NO: 2760518

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-GÜMÜŞSUYU mah METE, SELİME HATUN CAMİİ sk / KOCATEPE mah CUMHURİYET, LAMARTİN, RECEP PAŞA, TOPÇU sk / ŞAHKULU mah KUMBARACI YOKUŞU sk bölgelerinde 24/11/2020 00:00:00 - 24/11/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 KASIM 2020 

NO: 2795722

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK, CEVİZLİK, DRAMA, GEVHER ÇIKMAZI, GÖKOVA ÇIKMAZI, GÖKÇEALİ, PEKMEZCİ sk / KALEİÇİ mah GÖKÇEALİ, NADİR AĞACI, YELTEPE ÇIKMAZI sk / SUBAŞI mah KARASU, KUDRET, ÖZTAŞ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 24/11/2020 09:00:00 - 24/11/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 KASIM 2020 

NO: 2793330

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 276., BAĞCILAR sk / TUNA mah 688., 693., 694., 699., 722., 723., 723/1., 724., 724/1., 725., 726., 727., 727/1., 728., 729., BAĞCILAR, SAKARYA, ÇİNÇİN DERE sk bölgelerinde 24/11/2020 00:01:00 - 24/11/2020 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2793333

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah TEKSTİLKENT sk bölgelerinde 24/11/2020 03:30:00 - 24/11/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2792453

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1004., 1005. sk bölgelerinde 24/11/2020 09:00:00 - 24/11/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 KASIM 2020 

NO: 2793648

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1183., 1187., 1192., 1193., 1196., 1197., 1198., 1199., 1200., 1201., 1202., 1203., 1204., 1205., 1207., 1211., 1212., BAĞLARÇEŞME, YAŞAR KEMAL sk / PINAR mah 1247., 1248., 1252., 1253., 1254., YAŞAR KEMAL sk bölgelerinde 24/11/2020 09:00:00 - 24/11/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2792885

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah 845., AKASYA, ARDIÇ, GLAYOR ÇIKMAZI, HERCAİ, IHLAMUR, KAMELYA, KRİZANTEM ÇIKMAZI, NARÇİÇEĞİ, NERGİS, NİLÜFER, ORTANCA, SALKIM, YASEMİN, İRİS ÇIKMAZI sk bölgelerinde 24/11/2020 09:00:00 - 24/11/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2795161

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1122., 1140., 1148., 1151., 1152., 1154., 1155., 1156., 1157., 1158., 1163., 1172., 1182., 1183., 1184., 1185., 1186., 1187., 1188., 1189., 1190., 1191., 1192., 1203., 1205., 1207., 1208., 1209., 1210., 1211., BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah YAŞAR KEMAL sk bölgelerinde 24/11/2020 09:00:00 - 24/11/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2790597

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2260., 2262., 2263., 581. sk / HÜRRİYET mah FLAMİNGO, YAĞMUR, ÇİSE sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah AHU, ALİ RIZA BEY, AYÇA, BELEN, NEHİR, ÇAĞLA, ÇAĞLAYAN, ÖZGÜR sk / TALATPAŞA mah 1035. sk bölgelerinde 24/11/2020 09:00:00 - 24/11/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2795159

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1122., 1140., 1148., 1151., 1152., 1154., 1155., 1156., 1157., 1158., 1163., 1172., 1182., 1183., 1184., 1185., 1186., 1187., 1188., 1189., 1190., 1191., 1192., 1203., 1205., 1207., 1208., 1209., 1210., 1211., BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah YAŞAR KEMAL sk bölgelerinde 24/11/2020 09:00:00 - 24/11/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2793896

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2259., 581., 582., NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / HÜRRİYET mah 2206., 2211., ALBATROS, BARIŞ, EDA, FLAMİNGO, FİDAN, KARTAL, KOTA, KOZA, MARTI, NAZ, NECİP FAZIL KISAKÜREK, PENGUEN, PUHU KUŞU, SAMANYOLU, TEPE, ÇİT KUŞU, İBİBİK, İLKYAZ, İSKETE, İSPİNOZ, ŞAKAYIK sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah ANKAKUŞU sk / PİRİ REİS mah NECİP FAZIL KISAKÜREK sk bölgelerinde 24/11/2020 09:30:00 - 24/11/2020 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2796407

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 226, 223, 224, 229 sk bölgelerinde 24/11/2020 10:00:00 - 24/11/2020 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2792887

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1152. sk / SULTANİYE mah 321., 322., 324., 325., 326., 327., 328., 329., 330., 331., 332., 349., 541., 615., 620., BALIK YOLU, SIDIKA CEBECİOĞLU sk bölgelerinde 24/11/2020 13:30:00 - 24/11/2020 17:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 KASIM 2020 

NO: 2793863

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AĞAÇLI mah 5.DEFNE, KOCAYEMİŞ, MEŞE, SARIÇAM, SEDİR sk bölgelerinde 24/11/2020 10:00:00 - 24/11/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2795147

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1384/3., 1413., 1414., 1415., 1416., 1416/1., 1417/1., 1417/2., 1418., 1418/1., 1419., 1420., 1421., 1421/1., 1422., 1422/1., 1423/1., 1425., İSMETPAŞA sk bölgelerinde 24/11/2020 14:00:00 - 24/11/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 KASIM 2020 

NO: 2795212

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA FENARİ mah CELAL FERDİ GÖKÇAY, KÜÇÜKYILDIZ HANI, SELVİLİ MESCİT, TASVİR sk bölgelerinde 24/11/2020 09:00:00 - 24/11/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2793737

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah ABDULLAH ÇAVUŞ, MANASTIRLI RIFAT, ÂSIMBEY sk / EMİN SİNAN mah EMİN SİNAN HAMAMI sk / HASEKİ SULTAN mah ADAK, DARÜŞŞİFA, HALİMBEY, MEHTER, MOLLA CAMİİ, MÜNİFPAŞA, SAMİPAŞA, SUPHİPAŞA, TURGUT ÖZAL MİLLET, ÖZBEK SÜLEYMAN EFENDİ sk / MOLLA GÜRANİ mah SOFTA SİNAN, TURGUT ÖZAL MİLLET sk bölgelerinde 24/11/2020 12:00:00 - 24/11/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2793739

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah CAMBAZİYE KARAKOLU, CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA CAMİİ, HOBYAR MEKTEBİ, KARGI, KOCA MUSTAFAPAŞA, SEYİT YAKUPHAN, SEYİT YAKUPHAN 1. ÇIKMAZI, ŞEMİ MOLLA MEKTEBİ sk / CERRAHPAŞA mah BAŞÇI MAHMUT CAMİİ, HASEKİ, HASEKİ KADIN, HOBYAR, KOCA MUSTAFAPAŞA, TEKKE ÇIKMAZI, İPÇİ sk / HASEKİ SULTAN mah AÇIKGÖZ, BEKÇİ HASAN ÇIKMAZI, CERRAHPAŞA, DR. ADNAN ADIVAR, HASEKİ, HASEKİ KADIN, KOCA MUSTAFAPAŞA, KÜÇÜK MÜHENDİS, NAKŞİ, ÇAMURLU ÇEŞME sk / İSKENDERPAŞA mah HAMAM sk bölgelerinde 24/11/2020 15:00:00 - 24/11/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 KASIM 2020 

NO: 2795935

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ABDÜLGAZİ, ALAGÖZ, ALAKOÇ, AYDOS, AYDOĞAN, BERCESTE, BEYÖZÜ, DARIVERDİ, EKİN, ERTAN, GÜLBAŞAK, GÜLDİBİ, GÜLYAZI, GÜNBAŞI, GÜNGÖREN, GÜNTEPE, HİCRET, KARACA, KARAKOL, NACİBEY ÇIKMAZI, NURSİMA, SONGÜL, SUNA, UÇANKUŞ, YAVUZTÜRK, YAŞAYANLAR, YENİHAN, YURTBEY, ÇELEBİ, ÖZTEKİN, ÖZTOPRAK sk bölgelerinde 24/11/2020 09:00:00 - 24/11/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2796560

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah EFE sk bölgelerinde 24/11/2020 10:00:00 - 24/11/2020 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2796561

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah EFE sk bölgelerinde 24/11/2020 13:00:00 - 24/11/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 KASIM 2020 

NO: 2795471

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 223. sk bölgelerinde 24/11/2020 12:00:00 - 24/11/2020 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2795439

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah KIRLANGIÇ sk bölgelerinde 24/11/2020 13:30:00 - 24/11/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 KASIM 2020 

NO: 2796550

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah DEREBOYU 1 sk / KOCATAŞ mah DEREBOYLARI, ÇIRÇIR DERESİ. sk / MADEN mah BURÇİN, DEREİÇİ., ÇIRÇIR BEKAR DERE, ÇIRÇIR DERESİ, ÇIRÇIRTEPE YOLU sk / ZEKERİYAKÖY mah ACARLAR-KASIMPATI sk bölgelerinde 24/11/2020 01:00:00 - 24/11/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2796558

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİFENERİ mah KETENDERE sk bölgelerinde 24/11/2020 03:00:00 - 24/11/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2796557

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİFENERİ mah KETENDERE sk bölgelerinde 24/11/2020 03:00:00 - 24/11/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2793099

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARABA YOLU, DÖNENCE, LADİK sk bölgelerinde 24/11/2020 09:00:00 - 24/11/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2796439

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah BAYRAKTAR, ENGİN, PINARBAŞI, YAPRAK, ŞENLİK sk bölgelerinde 24/11/2020 09:00:00 - 24/11/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2796400

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇİFTALAN mah AKÇAAĞAÇ , GÜZ , MASAL , TOMRUK, YEŞİLOVA sk // SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah SARI ÇİÇEK sk / KISIRKAYA mah BORDA FENERİ, DENİZ ALASI, DENİZATI, KISIRKAYA, KURU DERE, KÜPEŞTE, KİREMİTHANE, MERSİN BALIĞI, MUTLU., TAHLİSİYE, USTURMAÇ, ÇAPA, İNCEKUM sk bölgelerinde 24/11/2020 10:00:00 - 24/11/2020 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2796440

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KUMKÖY mah AKBELEN, AKEL, AKTAŞ, ALABALIK, AROS, ARSLAN BURNU, BADEMLİ, BEKTAŞ, CAMBAZ, CERRAH HASAN BEY, DEDE, DUMANLI, DİK, FİLİKA, GÜZEL GEÇİT, KALE, KARADAĞ, KÖRFEZ, KÜTÜKLÜ, MECİT KAPTAN, MUZAFFER ÇIKMAZI, PERİ YAYLASI, SEYMEN AĞA, SORKUN, SU ÇİÇEĞİ, TAHLİSİYE, TOPUK, ULU YAYLASI, VEYSEL VARDAL, ZABİT, ÇAKIRGÜMÜŞ, ÇAMİÇİ, ÇEVİK, İMAM ALİ, İSKANDİL sk bölgelerinde 24/11/2020 13:00:00 - 24/11/2020 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 KASIM 2020 

NO: 2793725

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ACABUGA, ACUN, ARAL, ATA EREN, ATLI, AÇIK, BASKIN, BOŞNAK HOCA, BİBER MEHMET, CAMİ ŞERİF, DEMİR ALİ ONBAŞI, DEMİRCİ, DEMİRKAYA, DEMİRTUNÇ, EFELER, ERDOĞAN KAPTAN, ERGEN, ERYAMAN, ERÜSTÜN, ERİŞKEN, ESKİ KURFALLI, ESKİ İSTANBUL, EĞRİÇİMEN, FENER KAYNAK, GURME, GÖKUN, GÜLBAĞI, GÜLFİDAN, GÜLMERCAN, GÜRCÜ, GÜRSOY, HAKAN YILDIZ, HARMAN PINAR, HARMANDAR, KABAY, KARASAKAL, KAYGIN, KAYMAK, KEMAL CAM, KIRKAHVE, KURFALLI, KÖPRÜLÜ, MENDERES, MEZARLIK, MEŞRUTİYET, MUHSİN YAZICIOĞLU, MUSTAFA KEMAL, NEFİS, NEYZEN, NURGÜN, POMAK, SISKA, SİNCAN, TAŞKIRAN, TEK, TÜZEL, YALÇINKAYA, ZÜRAP AKAR, ÖZKOÇ sk bölgelerinde 24/11/2020 09:30:00 - 24/11/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 KASIM 2020 

NO: 2795705

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2800., 2800/1., 2801., 2802., 2803., 2804., 2805., 2810., 2811., 2812. sk bölgelerinde 24/11/2020 09:00:00 - 24/11/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2795148

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1405., 1405/4., 1405/5., 1405/6., 1405/7., 1405/8., 563., 563/1., 563/2., 572., 573., 574., YUNUS EMRE sk bölgelerinde 24/11/2020 16:00:00 - 24/11/2020 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 KASIM 2020 

NO: 2797947

ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah KARANFİL, LEYLAK, SÜMBÜL sk bölgelerinde 24/11/2020 19:00:00 - 24/11/2020 21:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ elektrik kesintisi 24 Kasım Salı 2020

BEDAŞ elektrik kesintisi 24 Kasım Salı 2020

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

BEDAŞ elektrik kesintisi 24 Kasım Salı 2020

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.

 

Berna Akkaya
Editör


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