Elektrik mağduru Kirazlı mahallesi halkı isyan etti

İstanbul Bağcılar'da pazar sabah saat 05.00'dan itibaren elektrik kesintisi yaşandı. Kesintinin yaşandığı Kirazlı mahallesinde mağdur olan halk durumu yetkili kurum BEDAŞ'a bildirdi. BEDAŞ arıza kaydının alındığını söyledi fakat bölgedeki elektrik kesintisi 24 saat sürdü. Kesik elektrik nedeniyle halk birçok işinden ve ihtiyaçlarından mahrum kaldı.

PLANLI BİR KESİNTİ DEĞİLDİ

BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde 27 Mart Cumartesi günü Kirazlı mahallesi için planlı bir elektrik kesintisi olmadığı görüldü. Planlı bir kesinti olmadığı görülen elektrik kesintisine 41 bin nüfuslu Kirazlı mahallesi halkı BEDAŞ'a isyan etti.