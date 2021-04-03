Elektrik Pano Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Elektrik Pano Elemanı görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Panonun konulacağı alanı tespit eden ve pano montajını yapan kişidir.

Elektrik Pano Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Elektrik Pano Elemanı Maaşları

Elektrik Pano Elemanı maaşı ortalama aylık 3.560 - TL’dir. En düşük maaşı 3.150 -TL, En yüksek ise 4.200 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Elektrik Pano Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim bu meslek için yeterli bir kriterdir.

Elektrik Pano Elemanı Ne İş Yapar?

lektrik Pano Elemanı ;işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Panonun montaj yapılacağı yer için tespit yapmak,

b) Panonun içindeki cihazlarn montajını yapmak,

c) Gerekli güvenlik önlemlerini almak,

d) Pano montajını ve bağlantılarını yapmak,

e) Çalışmasını Konrol etmek,

f) Arızalı olan cihazları tamir etmek veya yenileriyle değiştirmek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Elektrik Pano Elemanı Meslek Ana Grubu:

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileridir.

Elektrik Pano Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Elektrik Pano Elemanı mesleğinin meslek kodu 7412.37 olarak belirlenmiştir

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