Elektrik Pano Montaj Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Elektrik Pano Montaj Ustası görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatı ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun olarak, tanımlanmış görev talimatlarına göre; iş organizasyonu yapan, elektrik panolarında pano üretim projesini inceleyerek okuyan, projede belirtilen malzemelerin teknik özelliklerine göre hazırlık işlemlerini yürüten, malzeme montajını yapan veya yaptıran, ölçüleri belirlenmiş baraları kesen, markalayan ve form veren, güç ve kumanda devresi kablo montajını yapan, panoyu kontrole ve sevke hazırlayan, görevini yerine getirirken tespit ettiği uygunsuzlukları amirine raporlayan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Elektrik Pano Montaj Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Elektrik Pano Montaj Ustası Maaşları

Elektrik Pano Montaj Ustası maaşı ortalama aylık 3.460 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.350 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Elektrik Pano Montaj Ustası Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim düzeyi yeterlidir.

Elektrik Pano Montaj Ustası Ne İş Yapar?

Elektrik Pano Montaj Ustası, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) İş organizasyonu yapmak

d) Yapılan işin kaydını tutmak

e) Araç-gereç ve malzemeyi hazırlamak

f) Diğer birimlerden iş talebinde bulunmak

g) Çalışanlara ve diğer birimlere verilen işi takip etmek

h) Projeyi, kullanılacak malzemeleri incelemek

i) Malzemelerin yerleşim yerlerini, elektrik hat şemalarını ve kablo giriş-çıkış yönünü incelemek

j) Tespit edilen uygunsuzlukları rapor etmek

k) Pano montajı hazırlık işlemlerini yapmak

l) Mekanik işlev kontrolü yapmak

m) El aletlerini seçmek

n) Pano malzemelerinin montajını yapmak

o) Pano karkasının, güç ve kumanda devresine ait montaj plakalarının, güç ve kumanda devresi malzemelerinin, ölçme devresi şalt malzemelerinin ve izolatörlerin montajını yapmak

p) Bara işlemek

q) Baraları markalamak, kesmek, form vermek, delme işlemlerini gerçekleştirmek ve montajını yapmak

r) Kablo ve kablo kanalı montajı yapmak

s) Kesit, cins ve renklerine göre kabloları hazırlamak

t) Kesilen pano içi kabloları, etiketlenen kabloları, kablo yüksük ve pabuçlarını kontrol etmek

u) İzolesiz pabuçların izolesini yapmak

v) Kabloları kanallarına yerleştirmek

w) Kablo bağlantılarını ve düzenlemelerini yapmak

x) Panoyu kontrol etmek

y) Panoyu sevke hazırlamak

z) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Elektrik Pano Montaj Ustası Meslek Ana Grubu:

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Montajcılardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Montajcılardır.

Elektrik Pano Montaj Ustası Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Elektrik Pano Montaj Ustası mesleğinin meslek kodu 8212.23 olarak belirlenmiştir

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