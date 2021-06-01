Elektrik Sayacı Sökme Takma Elemanı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 7412.43

Meslek Adı : Elektrik Sayacı Sökme Takma Elemanı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu : Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu : Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu : Elektrik Mekanikeri Ve Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, elektrik dağıtım şebekesinde mevcut veya yeni bağlanacak olan yüksek gerilim (YG) ve alçak gerilim (AG) abonelerinin sayaç vb. montajını, bağlantılarının uygunluğunun kontrolünü, bu cihazlardan bilgilerin alınarak değerlendirilmesini yapan nitelikli kişidir.





Görev ve İşlem Basamakları :

Elektrik Sayacı Sökme Takma Elemanı ; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği konusundaki ilgili yönetmeliklere ve işyerine ait kuralları uygulamak,

b) Risk etmenlerini azaltmak,

c) Tehlike anında acil durum prosedürlerini uygulamak,

d) Topraklama işlemlerini yapmak,

e) Topraklamayı kaldırmak,

f) Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak,

g) Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak,

h) İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak,

i) Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak,

j) Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak,

k) Süreçlerde saptanan hata ve arızaları engelleme çalışmalarına katılmak,

l) İşletme kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etmek,

m) Çalışma teçhizatının çalışabilirlik durumlarını denetlemek,

n) Çalışma teçhizatının bakımını sağlamak,

o) Teçhizat teminine destek vermek,

p) Alınan iş emrinin kontrolünü yapmak,

q) Yapılacak işi tespit etmek,

r) Çalışmada kullanılacak her türlü malzemeyi hazırlamak,

s) Ölçü devresi yeri uygunluğunu kontrol etmek,

t) Enerji kesme işlemi uygulanacak aboneleri belirlemek,

u) Son faturalandırılmayı sağlamak,

v) Enerjiyi kesmek,

w) Kayıtların veri tabanına işlenmesini sağlamak,

x) Enerji açma işlemi uygulanacak aboneleri belirlemek,

y) Enerjiyi açmak,

z) İhbar ve olası şüpheleri tespit etmek,

aa) Ölçü devresi cihazlarının teknik kontrollerini yapmak,

bb) Sayaç ve diğer ölçü cihazlarından geçmiş dönem bilgilerini almak,

cc) Kaçak kontrolü yapmak,

dd) Ölçü devresi elemanının sökme ?takma işlemini yapmak,

ee) Ölçü devresi elemanının takma işlemini yapmak,

ff) Bireysel mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak,

gg) Astlarına ve diğer çalışanlara mesleki eğitimler vermek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.



Güncel Meslek : EVET

Elektrik Sayacı Sökme Takma Elemanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Ziraat Mühendisi (Tarımsal Yapılar ve Sulama ) mesleği için “2132.30” kod olarak kullanılır iken Nezaretçi Ustabaşı (Ayakkabı Taban İmali) mesleği için “3122.23” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Elektrik Sayacı Sökme Takma Elemanı Meslek Kodu “7412.43” olarak belirlenmiştir.

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