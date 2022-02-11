Elektrik şirketlerinin yöneticileriyle görüştü! Bakan Dönmez'den elektrik faturası açıklaması
Son dakika... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik şirketlerinin yöneticileriyle yaptığı toplantının ardından açıklamalarda bulundu.
Son dakika... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik şirketlerinin yöneticileriyle yaptığı toplantının ardından açıklamalarda bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Enerji fiyatları küresel bir sorun hale geldi. Elektrik üretiminin temel ham maddelerinden olan kömür fiyatları 5 kat arttı. Geçtiğimiz yıl tonu 50 dolar olan kömür 200-250 dolara geldi. Doğal gaz fiyatları 10 kat arttı.
Dünyada ciddi bir enerji darboğazı söz konusu. Dünyada hızla artan enerji fiyatlarına karşı tedbirler aldık.
Detaylar geliyor...