Elektrik Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Elektrik Teknikeri Maaşları, İş İlanları

Elektrik Teknikeri görev tanımı nedir, Elektrik Teknikeri ne iş yapar, Elektrik Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Elektrik Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elektrik Teknikeri Tanımı; Elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı ve kullanılması ile ilgili her türlü tesisat ve makinelerin kurulması, işletilmesi, bakımı ve onarımı işlerinde elektrik mühendisleri ile birlikte görev yapan nitelikli kişidir.

Elektrik Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Elektrik Teknikeri Maaşları

Elektrik Teknikeri maaşı ortalama aylık 4450 - TL'dir. En düşük Elektrik Teknikeri maaşı 3750 -TL, En yüksek ise 5150 - TL'dir. Elektrik teknikeri özel sektörde işe başlamaları durumunda yetenekleri, deneyimleri ve sektörün kuralları çerçevesinde ücret alırlar. Bu ücret en fazla asgari ücretin 2-4 katı oranındadır. Kamu sektöründe istihdam edilenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabiidir. Teknik hizmetler sınıfında 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar. Maaşları her yıl bütçe kanununa göre belirlenmektedir.

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Elektrik Teknikeri Olmak İçin Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Önlisans mezunu olmak gerekmektedir. Mesleğinin eğitimi, meslek yüksekokullarının "Elektrik" bölümünde verilmektedir. Elektrik teknikerliği eğitimi liseden sonra 2 yıldır. Öğrenciler eğitim boyunca okulun atölyelerinde pratik eğitim görürler.

Elektrik Teknikeri Ne İş Yapar?

a) Elektrik mühendisinin kontrolünde, işletmede yapılacak elektrik tesisatı işleri için cihazların projeye uygun olarak yerleştirilmesini sağlamak,

b) İşletme içindeki bütün alçak gerilim, güç ve aydınlatma tesislerinde meydana gelen arızaların tespit etmek,

c) Arızaların giderilmesi ile ilgili çalışmaları planlamak ve takip etmek,

d) Gerekli hallerde arızalara doğrudan müdahale etmek,

e) Sistemi geliştirmek ve denetlemek için deneyler ve testler yapmak,

Elektrik Teknikeri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları ana gruptadır.

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları ana grupta yer alır.

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri meslek grubundadır.

Elektrik Teknikeri Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Elektrik Teknikeri mesleğinin meslek kodu 3113.05 olarak belirlenmiştir

Elektrik Teknikeri Mesleğin Gerektirdiği Genel Özellikler

Elektrik teknikeri olmak isteyenlerin; - Fen bilimlerine özellikle fizik bilimine ilgili ve bu alanda başarılı, - Dikkatli, tedbirli ve sabırlı, - Sorumluluk duygusu gelişmiş, - Zor şartlar altında çalışabilen, çabuk ve doğru karar verebilen kimseler olmaları gerekir.

Elektrik Teknikeri Çalışma Ortamı Ve Koşulları

Elektrik teknikerleri binalarda, elektrik santrallerinde çalışırlar. Çalışma ortamı tesisatın kurulduğu yere göre değişirse de genellikle kapalı ortamlarda görev yaparlar. Elektrik dağıtım sistemlerindeki bozuklukları onarırken değişik hava koşullarında, yüksek yerlere tırmanarak zor şartlarda çalışmaları gerekebilir. Görevi yaparken dikkatsizlik önemli kazalara yol açabilir. Elektrik teknikeri birinci derecede cihaz, alet ve malzeme ile ilgilidir. Zaman zaman birlikte görev yaptığı kimselerle ekip halinde çalışabilir ve zaman zaman müşterilerle iletişime girebilir.

Elektrik Teknikeri Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları

Meslek elemanları kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi, bağımsız olarak da çalışabilmektedirler. - Elektrik teknikerleri Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Devlet Su İşleri, Makine Kimya Enstitüsü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarla, başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıklarda çalışabilirler. - Günümüzde elektriğin kullanılmadığı alan kalmamıştır. Sanayileşme arttıkça elektrik kullanımı yaygınlaşmaktadır.

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