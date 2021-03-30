Elektrik Tesisat Ustası Maaşı Ne Kadar? Maaşları, İş İlanları

Elektrik Tesisat Ustası görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kalite önlemlerini alarak, iş organizasyonu yapan, elektrik tesisatı projelerini değerlendirip yasal sınırları dâhilinde hazırlayan, hazırlık dâhil tesisat döşeme işlemlerini gerçekleştiren, tesisatın işlevselliğini sağlayan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Elektrik Tesisat Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Elektrik Tesisat Ustası Maaşları

Elektrik Tesisat Ustası maaşı ortalama aylık 3.500 - TL’dir. En düşük maaşı 2.900 TL, En yüksek ise 4.600 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Elektrik Tesisat Ustası Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim bu meslek için yeterli bir kriterdir.

Elektrik Tesisat Ustası Ne İş Yapar?

Elektrik Tesisat Ustası, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı güvenliği (İSG) ve çevre koruma önlemleri almak,

b) Kalite önlemlerini almak,

c) İş organizasyonu yapmak,

d) Proje okuma ve hazırlama çalışmalarını yürütmek,

e) Tesisat döşemek için hazırlık yapmak,

f) Tesisatı döşemek,

g) Topraklama yapmak, Boru döşemek, Anahtar, priz kasaları ve buatları yerleştirmek,

h) Kablo kanalı döşemek, kablo çekmek, buat bağlantılarını yapmak, ölçüm ve dağıtım panolarını oluşturmak, paratoner tesisi kurmak , yapı giriş hattı çekmek, tesisatın cihaz ve aksesuarlarını takmak, tesisatın sökümünü yapmak

i) Tesisatın fonksiyonelliğini sağlamak,

j) Tesisatı enerjilendirmek,

k) Tesisatın çalışırlık ölçüm ve testlerini yapmak,

l) Topraklamanın ölçüm ve testlerini yapmak,

m) Tesisatın bakım ve onarımını yapmak,

n) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Elektrik Tesisat Ustası Meslek Ana Grubu:

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları meslek ana grubudur.

Meslek Alt Ana Grubu:

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleridir.

Elektrik Tesisat Ustası Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Elektrik Tesisat Ustası mesleğinin meslek kodu 3113.19 olarak belirlenmiştir

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