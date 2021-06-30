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Elektrik zam geldi mi? | Elektrik zam 2021 | Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun elektrik açıklaması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan elektrik abonelerini ilgilendiren bir açıklama yapıldı. Açıklama sonrası Elektrik zam geldi mi? | Elektrik zam 2021 | Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun elektrik açıklaması gibi konu başlıkları merak konusu oldu. Ayrıntılar haberimizde...

Elektrik zam geldi mi? | Elektrik zam 2021 | Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun elektrik açıklaması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan elektrik abonelerini ilgilendiren bir açıklama geldi. Yapılan açıklamanın ardından birçok kişi internette Elektrik zam geldi mi? | Elektrik zam 2021 | Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun elektrik açıklaması gibi konu ve başlıklar üzerine araştırma yapıyor. İşte detaylar...

ELEKTRİK ZAM GELDİ Mİ?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre; elektrik fiyatlarında 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abone gruplarına yüzde 15 zam yapıldı.

ELEKTRİK ZAM 2021

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun açıklamasına göre, elektrik üretiminde oluşan maliyet artışları nedeniyle tarifelerde değişikliğe gidildi.

Buna göre, nihai elektrik satış fiyatında 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abone grupları için yüzde 15 zam yapıldı.

Bu kapsamda, 1 Temmuz itibarıyla mesken aboneleri 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 91,56 lira ödeyecek.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNUN ELEKTRİK AÇIKLAMASI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun açıklamasına göre, elektrik üretiminde oluşan maliyet artışları nedeniyle tarifelerde değişikliğe gidildi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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