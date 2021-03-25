Elektrikçi (Genel) Maaşı Ne Kadar? 2021 Elektrikçi Maaşları, İş İlanları

Elektrikçi görev tanımı nedir, ne iş yapar, Elektrikçi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ev, ticari müessese veya atölyelerde bulunan elektrik tesisatını, elektrikli araçları ve küçük teçhizatı kuran ve tamir eden kişidir.

Elektrikçi Maaşı Ne Kadar? 2021 Elektrikçi Maaşları

Elektrikçi maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Elektrikçi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elektrikçi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Elektrikçi (Genel)İş İlanları İçin Tıklayın

Elektrikçi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Elektrikçi olmak için ilköğretim mezunu olmanız yeterlidir.

Elektrikçi Ne İş Yapar?

Elektrikçi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Proje ve diğer şartnameleri incelemek,

b) Tevzi tablosu, sigorta kutusu, anahtar, ampul ve priz yerleri (sortiler) gibi eşyayı yerine takmak ve tespit etmek,

c) Tesisatı, düğmeleri ve sigorta tabloları gibi donatımı, motorları ve diğer elektrikli mekanizmaları incelemek,

d) İçinden iletkenler geçen boruları kesmek, bükmek, köşe kıvrımlarını yapmak ve yerlerine takmak,

e) İçlerinden iletken teller geçirmek veya antigron kablo çekmek,

f) Tesisatı sortilere ve elektrik teçhizatına bağlamak,

g) Tesisat ve plan şemasına bakarak ve test cihazları kullanarak arızaların yerini belirlemek,

h) Arızalı kablolar, yanmış sigortalar gibi parçaları ve diğer elektrik cihazlarının elemanlarını onarmak yada yenileriyle değiştirmek,

i) Elektrik tesisatının ve cihazlarının durumlarının inşaat kurallarına ve güvenlik talimatlarına uygunluğunu incelemek ve yeterli çalışma koşullarında çalışması için bakımını yapmak,

j) Yeni elektrik tesisatlarının bağlantısını yapmak,

k) Elektrikli ev aletlerinde kullanılan elektrik motorlarının bakım ve onarımını yapmak

l) Arıza elektrikse akım, gerilim ve direnç ölçümü yapmak,

m) Yeni elektrik cihazları yada sistemleri kurmak, bobinleri yeniden sarmak,

n) Cihazların onarım ve revizyonunu yapmak yada tadilat yapmak,

o) Hazır olan bir bakım programını izlemek ve tesisatın durumu hakkında kayıtlar tutmak,

p) Yüksek ve alçak voltaj tesisatı üzerinde ihtisası bulunabilir vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Elektrikçi Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar meslek ana grubuna dahildir.

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar ana grubun içerisinde yer alır.

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri meslek grubunun içerisindedir.

Elektrikçi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Elektrikçi mesleğinin meslek kodu 7411.04 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Elektrikçi maaşlarına ek sizlerde Elektrikçi mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.