Elektrikli scooter kullanıyorsanız bunlara dikkat! Trafik cezası yiyebilirsiniz!

Türkiye’de kullanıcı sayısı 5 milyonu aşan, 50 bin adet e-skuterın (scooter) kullanımıyla ilgili nisan ayında düzenleme gerçekleşmişti. Bu güncelleme ile yeni kurallar getirilmişti. Ancak çoğu kişinin bu kurallardan haberi yok ve ihlaller devam ediyor.

Elektrikli skuterler (e-scooter), son zamanlarda karşımıza çokça çıkıyor. Korona döneminde alternatif bir ulaşım biçimi olarak karşımıza çıktı ve genellikle kaldırımlarda bağlı şekilde bulunuyor. Mobil uygulama üzerinden kiralanabilen e-skuterler tüm yaş kitlelerine hitap ediyor.

Kısa mesafe ulaşım için büyük avantajlar barındıran e-skuterleri bireysel kullanım için satın alanlar da oluyor. Durum bu seviyeye ulaşınca Karayolları Trafik Kanunu’na dahil edildi. Yani trafik kurallarına uymayan e-skuter kullanıcılarına trafik cezası uygulanabilecek.

EN FAZLA 25 KM HIZ

Nisan ayında e-skuter yönetmeliği yayınlandı. Düzenlemeye göre e-skuterlerin en fazla saatte 25 km hız yapabilecekler.

16 yaşından küçüklerin e-skuter kullanamayacağının altının çizildiği yönetmelikte tek elle de skuter kullanılmayacağına yer veriliyor.

Bunlardan önemli olan ise iki kişinin binmesi yasak. Fakat bu yasaklara rağmen kurallara uyan kişiler yok denecek kadar az.

İSTANBUL ’A ÖZEL KURALLAR

İstanbul’da skuter kullanımı oldukça yaygın. Geçtiğimiz Ağustos ayında İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) de, İstanbul için skuter kullanımına yönelik yeni bir düzenleme yapıldı. Bu kapsamda; 15 yaşından küçükler kiralama yapamazken, 25 km olan hız sınırı 15 km’ye düşürüldü. Tramvay ve metrobüs yollarının kullanımı da yeni düzenleme ile engellendi.

CEZA KESİLEBİLİR

İlk çıktığında çoğunlukla sahil bölgelerinde gezinti için kullanılan skuterler, son zamanlarda adeta bir ulaşım aracı haline geldi. Kolluk kuvvetlerinin yasaya karşı gelenleri cezalandırma yetkisi bulunuyor. Fakat vatandaşların büyük bir kısmı bu durumdan haberdar değil. Bu da kuralları çiğnemelerine sebep oluyor.