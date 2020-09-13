Elektrikli scooterlara düzenleme geliyor!

2019 yılından itibaren kullanımı artan elektrikli scooterlar, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde özellikle gençler tarafından oldukça fazla kullanılıyor. Her geçen günde artan kullanımlar sonrası, elektrikli scooterlara yeni düzenleme geliyor. Artan kullanım nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı düzensizliğin önüne geçmek için bu konuda adım attı. Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre bakanlığın hazırladığı yeni düzenlemeye göre elekrikli scooter kullanım ve kiralama yaşı 18'den 16'ya düşüyor. Bununla birlikte 16-18 yaş arasındakiler scooter kullanmak için M veya A1 sınıfı ehliyete sahip olması gerekecek.

YENİ SCOOTER YÖNETMELİĞİ

1- Araç tanımlaması ile trafiğe çıkacak olan scooterlar, plaka gibi bir kimlik bilgisi taşıyacak.

2- Kiralık araçlarda olduğu gibi bu scooter'ı kiralayan kişi kiralama boyunca yapılan ihlallerden ve kural hatalarından sorumlu olacak.

3- Scooterlar yönetmelikte "e-skuter" olarak yer alacak.

4- Bakanlıktan lisans, belediyeden yetki belgesi alacak.

5- Scooterların azami hız sınırı 18 km/s olacak.

6- Hız sınırı 50 km/s üzerinde olan yollarda scooter kullanılamayacak.

7- 16-18 yaş aralığındakilerden M ve A1 yani motosiklet ya da mobile ehliyeti istenecek.

8- Kara yolları trafik kanunda tanımlanacak. Trafik cezası kesilebilecek.

9- İki kişi scooterı kullanamayacak. Çanta harici eşya taşınamayacak.

10- Yayaları ve engellileri tehlikeye sokmayacak. Kask gibi güvenlik aksesuarları teşvik edilecek.

11- Scooterların kiralanması konusunda kullanılan sunucular Türkiye'de bulunacak.

12- Yaya yolundan değil bisiklet gibi araç yolunun sağından gidebilecek.

13- Sadece belirlenen bölgelerde kullanılabilecek. Yazılım her yola ya da bölgeye girilmesine müsaade etmeyecek.

14- Rastgele direklere ve kaldırımlara bırakılamayacak. Uygun parklama alanları belirlenecek.

15- Üniversite kampüslerinde kurallar daha serbest olacak.