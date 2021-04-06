Elektro Komponent Dizgi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Elektro Komponent Dizgi İşçisi görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elektronik baskılı devrelerinin manuel komponent dizgilerini yürüyen bant ve/veya masa üzerinde gerçekleştiren kişidir.

Elektro Komponent Dizgi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Elektro Komponent Dizgi İşçisi Maaşları

Elektro Komponent Dizgi İşçisi maaşı ortalama aylık 3.560 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.350 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Elektro Komponent Dizgi İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim yeterlidir.

Elektro Komponent Dizgi İşçisi Ne İş Yapar?

Elektro Komponent Dizgi İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş talimatını ve şemayı ilgililerden temin etmek,

b) Devre programını dizgi makinesine yerleştirmek,

c) Gerekli komponentleri temin etmek,

d) Komponentleri besleme kutularına yerleştirmek,

e) Pota lehim programını yüklemek,

f) Devreyi dalga lehim potasına göndermek,

g) El ve göz muayenesinden geçirerek lehim kalitesini kontrol etmek,

h) Çeşitli el aletleri kullanarak pürüz ve sorunları gidermek,

i) Barkod etiketleme yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Elektro Komponent Dizgi İşçisi Meslek Ana Grubu:

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Elektronik Ve Telekomünikasyon Kurulumcuları Ve Tamircileridir.

Elektro Komponent Dizgi İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Elektro Komponent Dizgi İşçisi mesleğinin meslek kodu 7421.11 olarak belirlenmiştir

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