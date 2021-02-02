Elektro-Mekanik Montaj İşçisi (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

Elektro-Mekanik Montaj İşçisi (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi Amacı ve Gerekçesi

Elektro-Mekanik Montaj işçisi (Seviye 3) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından hazırlanmıştır.

Elektro-Mekanik Montaj işçisi (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Elektrik ve Elektronik Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Elektro-Mekanik Montaj işçisi (Seviye 3), üretim işletmelerinde montaj şemalarına uygun olarak elektrikli, elektro-mekanik veya elektronik malzemelerin, parçaların ve cihazların montaj işlemlerini gerçekleştiren kişidir. Bu işlemler sırasında, üretim sürecini aksatmayacak hız ve tempoda çalışılması, parçaların ve elektronik bağlantıların kullanım amacına uygun bir biçimde birleştirilmesi ve montaj şemalarına uyum gösterilmesi esastır.

Montaj işlemleri sırasında yapılacak işe uygun araç, gereç, malzeme ve aparatların seçimi ve hazırlanması, ölçümlerin yapılması, parçaların konumlarına uygun zamanlama ve doğru yöntemlerle yerleştirilmesi, teknik kontrollerin uygulanması, montaj hatalarının tespiti ve düzeltilmesinin sağlanması ile elektronik bağlantıların talimatlarda gösterilen şekilde yapılması elektro-mekanik montaj işçisinin mesleki yetkinliğini gerektirir.

Elektro-Mekanik Montaj işçisi (Seviye 3) kısmi nezaret altında gerçekleştirdiği işlemlerin doğruluğundan, zamanlamasından, kalitesinden ve güvenli bir şekilde tamamlanmasından sorumludur. İşlemlerin yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır ve sorumluluk alanı dışında kalan arızaları ve hataları ilgili kişilere bildirir. İşlemleri tamamlanan parçaların teknik talimatlarda belirtilen özelliklere sahip olması, çalışılan yerin ve kullanılan donanımın bakım ve temizliğinin yapılması ve birlikte çalışılan diğer kişiler ile yaptıkları işlerden dolayı, çalıştıkları iş bölgesinin emniyetinin sağlanması Elektro-Mekanik Montaj İşçisinin sorumlulukları arasında yer alır.

Standart kodu : 10UMS0096-3

Standart adı : Elektro-Mekanik Montaj İşçisi

Elektro-Mekanik Montaj İşçisi Seviyesi : Seviye 3

Revizyon Sayısı : 0

İlgili Olduğu Sektör : Elektrik ve Elektronik

Hazırlayan Kuruluşlar : Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Yayınlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 01.12.2010 - 27772

Elektro-Mekanik Montaj İşçisi (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi Ulusal Belgesinin Tam Metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız