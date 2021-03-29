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Elektro-Mekanik Montaj Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Elektro-Mekanik Montaj Ustası, üretim işletmelerinde montaj şemalarına uygun olarak elektrikli, elektro-mekanik veya elektronik malzemelerin, parçaların ve cihazların montaj işlemleri ile, bunlarla ilgili ayarlama ve arıza giderme işlemlerini gerçekleştiren kişidir. Maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Elektro-Mekanik Montaj Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Elektro-Mekanik Montaj Ustası görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir,  hangi belgeleri gerektirir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elektro-Mekanik Montaj Ustası, üretim işletmelerinde montaj şemalarına uygun olarak elektrikli, elektro-mekanik veya elektronik malzemelerin, parçaların ve cihazların montaj işlemleri ile, bunlarla ilgili ayarlama ve arıza giderme işlemlerini gerçekleştiren kişidir.

Elektro-Mekanik Montaj Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Elektro-Mekanik Montaj Ustası Maaşları

Elektro-Mekanik Montaj Ustası maaşı ortalama aylık 3.600 - TL’dir. En maaşı 3.000 -TL, En yüksek ise 5.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Elektro-Mekanik Montaj Ustası İş İlanları İçin Tıklayın

Elektro-Mekanik Montaj Ustası Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesinde eğitim düzeyi yeterlidir.

Elektro-Mekanik Montaj Ustası Ne İş Yapar?

Elektro-Mekanik Montaj Ustası, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
 a)    İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak
b)    Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek 
c)    İş organizasyonu yapmak 
d)    Çalışma alet ve donanımlarının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak 
e)    Çalışma donanımlarının çalışabilirlik durumlarını denetlemek 
f)    Çalışma donanımlarının bakım aşamalarını uygulamak 
g)    Montaj elemanlarını ve parçaları hazırlamak 
h)    Önceki işlemlerde montajı yapılmış parçaları kontrol etmek 
i)    Montaj işlemlerini gerçekleştirmek 
j)    Elektronik/elektriksel bağlantıları gerçekleştirmek 
k)    Sonlandırıcı işlemleri yapmak 
l)    Montaj sonrası kontrol, ayar ve raporlama işlemlerini gerçekleştirmek 
m)    Ürün veya parçalarda oluşan arızaları gidermek 
n)    Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak 
          vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Elektro-Mekanik Montaj Ustası Meslek Ana Grubu:

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar meslek ana gruplarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu Montajcılardır.

Meslek Grubu:

Montajcılar meslek grubudur.

Elektro-Mekanik Montaj Ustası Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Elektro-Mekanik Montaj Ustası mesleğinin meslek kodu 8212.22 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Elektro-Mekanik Montaj Ustası maaşlarına ek sizlerde Elektro-Mekanik Montaj Ustası mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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