Elektro-Mekanik Montajcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Elektro-Mekanik Montajcısı görev tanımı nedir, Elektro-Mekanik Montajcısı ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elektro-Mekanik Montajcısı, üretim işletmelerinde montaj şemalarına uygun olarak elektrikli, elektro-mekanik veya elektronik malzemelerin, parçaların ve cihazların montaj işlemlerini gerçekleştiren kişidir.

Elektro-Mekanik Montajcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Elektro-Mekanik Montajcısı Maaşları

Elektro-Mekanik Montajcısı maaşı ortalama aylık 3.560 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Elektro-Mekanik Montajcısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim mezunu olmak bu meslek için yeterlidir.

Elektro-Mekanik Montajcısı Ne İş Yapar?

Elektro-Mekanik Montajcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek

c) İş organizasyonu yapmak

d) Çalışma alet ve donanımlarının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

e) Çalışma donanımlarının çalışabilirlik durumlarını denetlemek

f) Çalışma donanımlarının bakım aşamalarını uygulamak

g) Montaj elemanlarını ve parçaları hazırlamak

h) Önceki işlemlerde montajı yapılmış parçaları kontrol etmek

i) Montaj işlemlerini gerçekleştirmek

j) Elektronik/elektriksel bağlantıları gerçekleştirmek

k) Sonlandırıcı işlemleri yapmak

l) Montaj sonrası kontrol, ayar ve raporlama işlemlerini gerçekleştirmek

m) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Elektro-Mekanik Montajcısı Meslek Ana Grubu:

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar ana grubudur.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Montajcılardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Montajcılardır.

Elektro-Mekanik Montajcısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Elektro-Mekanik Montajcısı mesleğinin meslek kodu 8212.21 olarak belirlenmiştir

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