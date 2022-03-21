Elektrodiyaliz ne demek, TDK'ya göre Elektrodiyaliz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Elektrodiyaliz ne demek? Elektrodiyaliz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi elektrodiyaliz kelimesi. Peki elektrodiyaliz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre elektrodiyaliz nedir, elektrodiyaliz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ELEKTRODİYALİZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Elektrodiyaliz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Elektrodiyaliz kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre elektrodiyaliz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Birtakım koloitlerin ortamdaki öteki parçacıklara oranla gözenekli zarlardan daha kolay geçmesi özelliğine dayanan kimyasal arıtma yönteminin elektrik enerjisiyle hızlandırılmış türü

