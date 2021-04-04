Elektronik Haberleşme (Telekomünikasyon) teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Elektronik Haberleşme (Telekomünikasyon) teknikeri Teknisyeni görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Radyo, telefon, data, faks ve haberleşme ile ilgili diğer cihaz ve sistemlerin imali, kurulması, değiştirilmesi ve işletilmesi, bakım ve onarımı konularında telekomünikasyon mühendisleri ile teknisyenleri arasında görev yapan kişidir.

Elektronik Haberleşme (Telekomünikasyon) teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Elektronik Haberleşme (Telekomünikasyon) teknikeri Maaşları

Elektronik Haberleşme (Telekomünikasyon) teknikeri maaşı ortalama aylık 3.650 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Elektronik Haberleşme (Telekomünikasyon) teknikeri Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Bu meslek için ön lisans mezunu olmak gerekmektedir.

Elektronik Haberleşme (Telekomünikasyon) teknikeri Ne İş Yapar?

Telekomünikasyon (Haberleşme) Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Haberleşme araçlarının üretim, bakım ve onarımlarını yapmak,

b) Bina içi haberleşme araçlarının tesisat, bakım ve onarımını yapmak,

c) Kablo tv, çağrı cihazı, telsiz ve cep telefonu sistemlerinin tesis, bakım ve işletmesini yapmak,

d) Haberleşme araçlarının bir merkeze veya merkezler arası bağlantısını havaihat, fiberoptik ve radyolink hatlarıyla sağlamak,

e) Telefon santrallerinin kurulmasını, çalıştırılmasını ve arızaların giderilmesini sağlamak,

f) Şehirlerarası telefon hatlarının tesis, montaj ve bakımını yapmak, meydana gelen arızayı gidermek,

g) Radyolink ve fiberoptik sistemlerine ait çalışmaların düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, bakım ve onarımını yapmak, meydana gelen arızaları gidermek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Elektronik Haberleşme (Telekomünikasyon) teknikeri Meslek Ana Grubu:

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Bilgi Ve İletişim Teknisyenleridir.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Telekomünikasyon Ve Yayın Teknisyenleridir.

Elektronik Haberleşme (Telekomünikasyon) teknikeri Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Elektronik Haberleşme teknikeri mesleğinin meslek kodu 3522.02 olarak belirlenmiştir

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