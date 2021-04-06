Elektronik Montörü (Genel) Maaşı Ne Kadar? 2021 Elektronik Montörü Maaşları, Elektronik Montörü İş İlanları

Elektronik Montörü (Genel) görev tanımı nedir, Elektronik Montörü (Genel) ne iş yapar, Elektronik Montörü (Genel) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Elektronik Montörü (Genel) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elektronik Montörü fabrika yahut atölyede veya kullanıldığı yerlerde çeşitli elektronik teçhizatı monte eden, kuran ve onaran kişidir.

Elektronik Montörü (Genel) Maaşı Ne Kadar? 2021 Elektronik Montörü Maaşları

Elektronik Montörü (Genel) maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Elektronik Montörü (Genel) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elektronik Montörü (Genel) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Elektronik Montörü Olmak İçin Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim mezunu olmanız yeterlidir.

Ne İş Yapar?

Elektronik Montörü (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Proje ve kablaj şemalarını incelemek,

b) Parçaların yerlerine doğru bir şekilde uyup uymadıklarını kontrol etmek ve ufak ayarlar yapmak,

c) Parçaları birleştirmek veya el aletleri yardımı ile bunları şasi yahut panolar üzerinde monte etmek,

d) Tel irtibatlarını yapmak ve gereken yerlerde bunları lehimlemek,

e) Teçhizatı kontrol etmek, kalibrasyon ayarı ve diğer ayarları yapmak,

f) Elektronik kontrol cihazları yardımı ile arızaları bulmak,

g) Gerekirse teçhizatı sökmek ve arızalı parça veya tel irtibatlarını değiştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar meslek ana grubundadır.

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar alt ana grupta yer alır.

Meslek Grubu :

Elektronik Ve Telekomünikasyon Kurulumcuları Ve Tamircileri meslek grubu içerisindedir.

Elektronik Montörü (Genel) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Elektronik Montörü (Genel) mesleğinin meslek kodu 7421.04 olarak belirlenmiştir

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