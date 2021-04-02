Elektronik Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Elektronik Teknisyeni Maaşları, İş İlanları

Elektronik Teknisyeni görev tanımı nedir, Elektronik Teknisyeni ne iş yapar, Elektronik Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Elektronik Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elektronik Teknisyeni elektrik Mühendisinin denetim ve idaresi altında otomatik ve elektronik sistemlerin arızalarını gideren, periyodik bakım ve kontrol işlemlerini yapan kişidir.

Elektronik Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Elektronik Teknisyeni Maaşları

Elektronik Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4,100 - TL'dir. En düşük Elektronik Teknisyeni maaşı 3,400 -TL, En yüksek ise 4,800 - TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elektronik Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz. ( Meslek eğitimi bittikten sonra, kendini yetiştirme durumuna bağlı olarak, ücretlerde farklılıklar olmaktadır. Başlangıçta asgari ücretle çalışılabildiği gibi, asgari ücretin 3-4 katına kadar ücret alanlar da mevcuttur. )

Elektronik Teknisyeni Olmak İçin Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Elektronik Teknisyeni Ne İş Yapar?

a) Ünitelerden gelen arıza bildirimi üzerine tamir araçlarını almak, arıza mahalline giderek, araştırma ve inceleme yaparak arızanın üretiminden veya enstrümandan kaynaklanıp kaynaklanmadığına karar vermek, gözlem yoluyla ön kontrolünü yapmak, sistem şemasından takip ederek arızalı olan kısmı tespit etmek,

b) Arızalı devrenin önce direncini ve voltunu ölçmek, enerjiyi veya üretimi keserek gerekli emniyet tedbirlerini alarak arızayı gidermek veya arızalı elemanı sökerek atölyede demonte etmek, parçalamak, tek tek kontrol etmek arızalı parçayı ayırmak, diğerlerini temizlemek, arızalar için gerekli malzemenin sağlanması amacıyla ekspere bildirmek, arızalı parçayı değiştirmek,

c) Son kontrolünü yapmak, belirli sürelerle sistem içerisinde yer alan devre ve elemanları gözden geçirmek, testlere tabi tutmak,

d) Gerekli ayarları yaparak sistemin randımanlı bir şekilde çalışmasını sağlamak,

Elektronik Teknisyeni Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Elektronik Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Elektronik Teknisyeni mesleğinin meslek kodu 3114.05 olarak belirlenmiştir

Elektronik Teknisyeni Mesleğin Gerektirdiği Genel Özellikler

Elektronik teknisyeni olmak isteyenlerin; - Mekanik yeteneğe ve ilgiye sahip, - El becerisi olan, - Şemayı okuyabilmek için şekil ilişkilerini görebilen, - Ayrıntıları algılayabilen, kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Ortamı Ve Koşulları

Elektronik teknisyenleri, elektronik cihaz yapım ve tamir atölyelerinde çalışırlar. Elektronik teknisyeni görevini genellikle oturarak yapar ve birinci derecede alet ve malzemelerle ilgilidir. Zaman zaman birlikte görev yaptığı kimselerle ve müşterilerle iletişime girebilir.

Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları

Elektronik araç üreten fabrikalarda, Türk Telekom A.Ş., TRT gibi elektronik sistemleri kullanan kurum ve kuruluşlarda, elektronik mamullerin üretildiği fabrika ve atölyelerde iş bulma olanakları vardır. Ayrıca, elektronik tamir atölyelerinde çalışabilecekleri gibi, kendileri de atölye açarak çalışabilirler. Son yıllarda mesleğe ilgi gösteren kadınların sayısında hızlı bir artış görülmektedir.

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