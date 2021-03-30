Elektronik Teknolojisi Teknikeri, Elektronik Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Elektronik Teknolojisi Teknikeri, Elektronik Teknikeri görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Her türlü elektronik cihazların üretimi, bakımı, onarımı ve işletilmesi konularında teknik ara eleman olarak görev yapan kişidir

Elektronik Teknolojisi Teknikeri, Elektronik Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Elektronik Teknolojisi Teknikeri, Elektronik Teknikeri Maaşları

Elektronik Teknolojisi Teknikeri, Elektronik Teknikeri maaşı ortalama aylık 3.600 - TL’dir. En düşük maaşı 3.000 -TL, En yüksek ise 5.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Elektronik Teknolojisi Teknikeri, Elektronik Teknikeri Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Ön lisans seviyesinde eğitim almak gerekmektedir.

Elektronik Teknolojisi Teknikeri, Elektronik Teknikeri Ne İş Yapar?

Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektronik Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Arızanın türüne göre gerekli aletleri temin etmek,

b) Araştırma, inceleme ve ölçümler (empedans, akım, gerilim, frekans vb.) yaparak arızanın kaynağını ve yerini tespit etmek,

c) Sorumluluk alanına giren önem ve büyüklükteki arızaları gidermek amacıyla yetkisi dahilinde enerjiyi kesip üretimi durdurarak arızayı gidermek,

d) Sorumluluk alanını aşan arızalarda üstlerine bilgi vermek,

e) Sorumluluk alanına giren ayarlama ve kalibrasyonları yaparak verimli bir çalışmanın gerçekleşmesine yardımcı olmak,

f) Periyodik bakım ve kontrol işlemlerini yapmak veya yapılmasını koordine etmek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Elektronik Teknolojisi Teknikeri, Elektronik Teknikeri Meslek Ana Grubu:

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleridir.

Elektronik Teknolojisi Teknikeri, Elektronik Teknikeri Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Elektronik Teknolojisi Teknikeri, Elektronik Teknikeri mesleğinin meslek kodu 3114.09 olarak belirlenmiştir

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