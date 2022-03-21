Elektroskop ne demek, TDK'ya göre Elektroskop kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Elektroskop ne demek? Elektroskop TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi elektroskop kelimesi. Peki elektroskop ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre elektroskop nedir, elektroskop kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ELEKTROSKOP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Elektroskop kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Elektroskop kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre elektroskop kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir cismin elektriklenmesini ve bu elektriklenmenin derecesini gösteren araç

