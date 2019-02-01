Eleq ipucu cevabı nedir? 1 Şubat Eleq joker kodu nedir?

Eleq ipucu sorusunun cevabı nedir? 1 Şubat Eleq joker kodu nedir? Her akşam saat 20.00'da canlı bilgi yarışması Eleq yarışmacılarını bekliyor. Bugünkü (1 Şubat) Eleq ipucu sorusu "Nasılsınız eleqseverler? Bugün size çok ünlü bir bilim adamını soruyoruz. Optikle ilgili çalışmalar yaparken etkisinin ne olacağını merak ettiği için gözüne iğne batıran ünlü fizikçinin adını kimler biliyor?" olarak belirlendi. İşte 1 Şubat Eleq ipucu sorusu ve joker kodu haberimizde...

1 ŞUBAT ELEQ İPUCU SORUSU NEDİR?

1 Şubat eleq ipucu sorusu: "Optikle ilgili çalışma yaparken gözüne iğne batıran ünlü fizikçi kimdir?"

1 ŞUBAT ELEQ İPUCU CEVABI NEDİR?

1 Şubat eleq ipucu cevabı: ISAAC NEWTON

1 ŞUBAT ELEQ JOKER KODU NEDİR?

Tüm Eleqseverlere müjde! Sömestir tatili boyunca Eleq herkese joker kodu dağıtıyor. Eleq, tüm yarışmacılarına her gün 1 joker kodu dağıtacağı müjdesini şu şekilde verdi:

"Sevgili eleqseverler, taleplerinizi duyuyoruz ve yarıyıl tatili bitene kadar hesaplarınıza her gün bir joker tanımlıyoruz! Unutmayın, her akşam saat 20.00'da yayındayız."

ELEQ İPUCU CEVABI: ISAAC NEWTON KİMDİR?

1687'de yayınlanan kitabı Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, klasik mekaniğin temelini atmıştır ve tarihin en önemli bilimsel kitaplarından biri olmuştur. Bu çalışmasında Newton evrensel kütle çekimini ve hareketin üç kanununu ortaya koymuş ve sonraki üç yüzyıl boyunca bu bakış açısı bilim dünyasına egemen olmuştur. Newton dünyadaki nesnelerin hareketleri ile gökyüzündeki nesnelerin aynı doğal yasalar ile yönetildiklerini kendi kütle çekim kanunu ile Kepler'in gezegen hareketleri kanunu arasındaki tutarlılıklar ile göstermiştir. Newton ilk yansıtmalı teleskobu geliştirmiş, beyaz ışığın bir prizmaya tutulduğunda farklı renklerden bir tayf yapması gözlemi sonucu bir renk kuramı oluşturmuştur..

ELEQ NEDİR, NASIL OYNANIR?

İlk paragrafta bahsettiğimiz gibi; Eleq canlı bilgi yarışması oyunudur. Akıllı telefonlar üzerinden Android ve iOS cihazlarla binlerce kullanıcı tarafından oynanabiliyor. Kullanıcılar bu canlı oyun sayesinde para kazanabiliyor.

Eleq oyununa kayıt olmak oldukça basit Android ve App Store uygulama marketlerinden telefonunuza indirdikten sonra telefon numaranız ile kayıt oluyorsunuz. Sonrasında size telefon numaranızı teyit için SMS aracılığı ile bir doğrulama kodu gidiyor. Bu numerik karakterleri uygulamada belirtilen alana girdikten sonra uygulamada size özel bir kullanıcı adı belirlemeniz gerekiyor. Şuan için kendi isminizle kullanıcı adı almak için tam zamanı çünkü uygulamada henüz çok fazla kişi yok. Mehmet, fatma, mahmutcan gibi sadece size özel kullanıcı adlarını tükenmeden alabilirsiniz. Elinizi çabuk tutun

ELEQ PARA KAZANDIRIYOR MU?

Eleq uygulaması birden fazla kullanıcı ile oynanan bir bilgi yarışmasıdır. Her gün belirli saatte yarışma başlıyor ve günün ödülü belirleniyor. Yarışmada ortalama 12 adet canlı soru soruluyor ve cevaplamanız için 10 saniye süreniz bulunuyor. Bu süre zarfında soruları cevaplayabilirseniz ve tüm soruları doğru bilirseni günün sonunda toplam para ödülü tüm soruları bilen kişiler arasında eşit şekilde paylaştırılıyor ve bakiyenize yansıyor.

Bakiyenizde biriken parayı 50 TL’ye ulaştığında alabiliyorsunuz. Ancak Hadi uygulamasındaki gibi şuan uygulamada bir IBAN girme alanı yok. Bakiyeniz 50 TL yi aştığında sizinle iletişime geçeceklerini söyleyen bir ekran var uygulamada.