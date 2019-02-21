Eleq ipucu cevabı nedir? 21 Şubat Eleq joker kodu nedir?

Eleq ipucu sorusunun cevabı nedir? 21 Şubat Eleq joker kodu nedir? Her akşam saat 20.00'da canlı bilgi yarışması Eleq yarışmacılarını bekliyor. Bugünkü (21 Şubat) Eleq ipucu sorusu "Merhaba sevgili eleqseverler Edebiyat bilginize güveniyor musunuz? Hiciv şiirlerini "Siham-ı Kaza" eserinde toplayan divan şairi kimdir, biliyor musunuz?" olarak belirlendi. İşte 21 Şubat Eleq ipucu sorusu ve joker kodu haberimizde...

21 ŞUBAT ELEQ İPUCU SORUSU NEDİR?

Soru: "Hiciv şiirlerini "Siham-ı Kaza" eserinde toplayan divan şairi kimdir?"

21 ŞUBAT ELEQ İPUCU CEVABI NEDİR?

Cevap: NEF'İ.

21 ŞUBAT ELEQ JOKER KODU NEDİR?

Tüm Eleqseverlere müjde, joker kodları dağıtıldı!. Eleq, tüm yarışmacılarına her gün 1 joker kodu dağıtacağı müjdesini şu şekilde verdi:

"Sizleri dinliyoruz ve jokerleri dağıtmaya devam ediyoruz! Tüm takipçilerimize sevgilerle "

ELEQ İPUCU SORUSU: NEF'İ KİMDİR?

Asıl adı Ömer olan Nef'i 1572 yılında Erzurum'un şimdiki adıyla Pasinler olan Hasankale ilçesinde dünyaya geldi. Bundan dolayı devrin kaynakları Nef'i'den Erzenü'r-Rumî diye söz ederler.

Babası ülkesinin efradından Sipahi Mehmed Bey diye anılan bir kişidir. Daha küçük yaşlardan itibaren güçlü bir eğitim gördü. Öğrenimini Hasankale'de başlamış, sonra Erzurum'a gelerek devam ettirmiştir.

Burada Türk edebiyatının ünlü eserlerini okudu, Arapça ve Farsça öğrendi. Nef'i Erzurum'da öğrenimini sürdürürken genç yaşında şiir yazmaya da başlamıştır. İlk mahlası Zarrî "zararlı"dır. 1585 Erzurum defterdarı olan Gelibolulu Müverrih Ali, şiirlerini görmüş, beğenmiş ve bu genç şaire Nef'i "nafi, yararlı" mahlasını vermiştir.

ELEQ NEDİR, NASIL OYNANIR?

İlk paragrafta bahsettiğimiz gibi; Eleq canlı bilgi yarışması oyunudur. Akıllı telefonlar üzerinden Android ve iOS cihazlarla binlerce kullanıcı tarafından oynanabiliyor. Kullanıcılar bu canlı oyun sayesinde para kazanabiliyor.

Eleq oyununa kayıt olmak oldukça basit Android ve App Store uygulama marketlerinden telefonunuza indirdikten sonra telefon numaranız ile kayıt oluyorsunuz. Sonrasında size telefon numaranızı teyit için SMS aracılığı ile bir doğrulama kodu gidiyor. Bu numerik karakterleri uygulamada belirtilen alana girdikten sonra uygulamada size özel bir kullanıcı adı belirlemeniz gerekiyor. Şuan için kendi isminizle kullanıcı adı almak için tam zamanı çünkü uygulamada henüz çok fazla kişi yok. Mehmet, fatma, mahmutcan gibi sadece size özel kullanıcı adlarını tükenmeden alabilirsiniz. Elinizi çabuk tutun

ELEQ PARA KAZANDIRIYOR MU?

Eleq uygulaması birden fazla kullanıcı ile oynanan bir bilgi yarışmasıdır. Her gün belirli saatte yarışma başlıyor ve günün ödülü belirleniyor. Yarışmada ortalama 12 adet canlı soru soruluyor ve cevaplamanız için 10 saniye süreniz bulunuyor. Bu süre zarfında soruları cevaplayabilirseniz ve tüm soruları doğru bilirseni günün sonunda toplam para ödülü tüm soruları bilen kişiler arasında eşit şekilde paylaştırılıyor ve bakiyenize yansıyor.

Bakiyenizde biriken parayı 50 TL’ye ulaştığında alabiliyorsunuz. Ancak Hadi uygulamasındaki gibi şuan uygulamada bir IBAN girme alanı yok. Bakiyeniz 50 TL yi aştığında sizinle iletişime geçeceklerini söyleyen bir ekran var uygulamada.