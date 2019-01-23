Eleq ipucu cevabı nedir? 23 Ocak Eleq joker kodu nedir?

Eleq ipucu sorusunun cevabı nedir? 23 Ocak Eleq joker kodu nedir? Her akşam saat 20.00'da canlı bilgi yarışması Eleq yarışmacılarını bekliyor. Bugünkü (23 Ocak) Eleq ipucu sorusu "Selamlar eleqtutkunları! Biraz resim bilginizi zorlayalım mı? Sanat camiasında "Komet" olarak bilinen, düşsel mekanlarda figürleriyle ünlü ressamımız kimdir?" olarak belirlendi. İşte 23 Ocak Eleq ipucu sorusu ve joker kodu haberimizde...

23 OCAK ELEQ İPUCU SORUSU NEDİR?

Soru: "'Komet olarak bilinen ressam kimdir?"

Cevap: GÜRKAN COŞKUN

23 OCAK ELEQ JOKER KODU NEDİR?

Tüm Eleqseverlere müjde! Sömestir tatili boyunca Eleq herkese joker kodu dağıtıyor. Eleq, tüm yarışmacılarına her gün 1 joker kodu dağıtacağı müjdesini şu şekilde verdi:

"Sevgili eleqseverler, taleplerinizi duyuyoruz ve yarıyıl tatili bitene kadar hesaplarınıza her gün bir joker tanımlıyoruz! Unutmayın, her akşam saat 20.00'da yayındayız."

ELEQ İPUCU SORUSU: (KOMET) GÜRKAN COŞKUN KİMDİR?

Çorumda doğdu. Sanat dünyasında “Komet” adıyla bilinen ressam Gürkan Coşkun, 1971 yılında devlet sınavını kazanarak Vincennes Üniversitesi’ne devam etti.

Bu tarihten itibaren çalışmalarını Paris ve İstanbul’da sürdürmeye başladı. 1974’ten bu yana Salon de Mai sergilerine katılmaktadır. İlk kişisel sergisini 1974’te Fransa’nın Rouen kentinde açtı. Yurtiçindeki ilk kişisel sergisi 1977’de İstanbul’da oldu.

ELEQ NEDİR, NASIL OYNANIR?

İlk paragrafta bahsettiğimiz gibi; Eleq canlı bilgi yarışması oyunudur. Akıllı telefonlar üzerinden Android ve iOS cihazlarla binlerce kullanıcı tarafından oynanabiliyor. Kullanıcılar bu canlı oyun sayesinde para kazanabiliyor.

Eleq oyununa kayıt olmak oldukça basit Android ve App Store uygulama marketlerinden telefonunuza indirdikten sonra telefon numaranız ile kayıt oluyorsunuz. Sonrasında size telefon numaranızı teyit için SMS aracılığı ile bir doğrulama kodu gidiyor. Bu numerik karakterleri uygulamada belirtilen alana girdikten sonra uygulamada size özel bir kullanıcı adı belirlemeniz gerekiyor. Şuan için kendi isminizle kullanıcı adı almak için tam zamanı çünkü uygulamada henüz çok fazla kişi yok. Mehmet, fatma, mahmutcan gibi sadece size özel kullanıcı adlarını tükenmeden alabilirsiniz. Elinizi çabuk tutun

ELEQ PARA KAZANDIRIYOR MU?

Eleq uygulaması birden fazla kullanıcı ile oynanan bir bilgi yarışmasıdır. Her gün belirli saatte yarışma başlıyor ve günün ödülü belirleniyor. Yarışmada ortalama 12 adet canlı soru soruluyor ve cevaplamanız için 10 saniye süreniz bulunuyor. Bu süre zarfında soruları cevaplayabilirseniz ve tüm soruları doğru bilirseni günün sonunda toplam para ödülü tüm soruları bilen kişiler arasında eşit şekilde paylaştırılıyor ve bakiyenize yansıyor.

Bakiyenizde biriken parayı 50 TL’ye ulaştığında alabiliyorsunuz. Ancak Hadi uygulamasındaki gibi şuan uygulamada bir IBAN girme alanı yok. Bakiyeniz 50 TL yi aştığında sizinle iletişime geçeceklerini söyleyen bir ekran var uygulamada.